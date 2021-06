Kartelwaakhond zet tanden in Apple wegens machtsmisbruik in de App Store

De Duitse kartelwaakhond Bundeskartellamt onderzoekt of Apple een machtspositie heeft en daar misbruik van maakt. Het draait daarbij voornamelijk om de digitale winkel van het bedrijf: de App Store. Eerder deed Bundeskartellamt ook al onderzoek naar andere grote partijen, zoals Apple-concurrent Google.

De waakhond controleert of Apple een machtspositie heeft op verschillende markten, zoals die van smartphones, software, smarthome en smartwatches. Onderzocht wordt of Apple binnen haar eigen omgeving (het Apple eco-systeem) zoveel macht heeft, dat het voor buitenstaanders bijna onmogelijk is om te concurreren. De directeur laat weten zich voornamelijk te willen focussen op de App Store.

App Store in Duitsland onder de loep

De kartelwaakhond onderzoekt hoe de App Store werkt en op welke manieren deze de zakelijke activiteiten van derde partijen kan beïnvloeden. Daarna wordt er pas gekeken of Apple de vermeende machtspositie daadwerkelijk misbruikt. Zoals altijd komt dergelijk onderzoek niet helemaal uit de lucht vallen.

De kartelwaakhond laat namelijk weten klachten te hebben ontvangen over concurrentiebeperkend gedrag van Apple. In dit geval komen de klachten vanuit advertentie- en mediabedrijven, die klagen over hoe Apple het volgen van gebruikers beperkt heeft sinds de release van iOS 14.5.

Nog meer klachten over Apple

Daarnaast is er geklaagd over de exclusieve installatie van software op de apparaten van het bedrijf en dat ontwikkelaars per se het betaalsysteem van de App Store moeten gebruiken. Daardoor moeten ze ook dertig procent van de omzet afstaan aan Apple. Tot slot worden de advertentiemogelijkheden binnen de Store beperkt.

Omdat de Europese Commissie eveneens dergelijke klachten onderzoekt, na klachten van Spotify, gaat de Bundeskartellamt waar nodig in gesprek met de EC. Eerder nam Bundeskartellamt al andere grote techbedrijven onder de loep, namelijk Apple-concurrenten Google en Amazon, evenals Facebook.

Apple en Google

En niet alleen in Europa ligt Apple onder een vergrootglas. Ook in Japan komt er een groot onderzoek naar de monopoliepositie van Apple, maar ook die van Google. Gezamenlijk hebben zij zo’n beetje de gehele smartphone-markt in handen. In Japan willen ze weten of dat wel eerlijk is en of daar niet wat aan gedaan moet worden. Meer daarover lees je hier.

Bundeskartellamt