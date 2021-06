Softwarepionier John McAfee pleegt zelfmoord in Spaanse gevangenis

Softwareontwikkelaar John McAfee is op 75-jarige leeftijd overleden. De Britse-Amerikaan werd dood aangetroffen in een gevangenis in Barcelona. De grote man achter het gelijknamige anti-virus programma zat daar sinds vorig jaar achter de tralies en heeft naar verluidt zelfmoord gepleegd. De Catalaanse justitie bevestigt zijn dood, aldus persbureau Reuters.

John McAfee werd in oktober 2020 opgepakt wegens belastingfraude in de Verenigde Staten. Daar hing hem een celstraf van dertig jaar boven het hoofd. Eerder op de dag werd bekend dat de Spaanse rechtbank mee wilde werken en keurde een uitlevering aan de VS goed. Volgens de advocaat van McAfee heeft zijn cliënt zich een paar uur na de bekendmaking van dit nieuws opgehangen.

Witwassen en schemerige crypto praktijken

McAfee werd al langer in de gaten gehouden door instanties. Zo werd hij eerder in 2020 ook al aangeklaagd vanwege verdenkingen van fraude met cryptomunten en witwassen. Zo zou hij zijn naam en grote bereik gebruikt hebben om verschillende cryptomunten aan te prijzen zodat de waarde steeg. Zodra dit gebeurde, deed hij ze zelf van de hand. Volgens de autoriteiten heeft hij daar zo’n 13 miljoen dollar aan overgehouden. John McAfee zelf ontkent dit.



The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association. I have nothing. Yet, I regret nothing. — John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021

En dat was zeker niet de eerste keer dat John McAfee in opspraak kwam. Zo was hij in 2012 drie weken op de vlucht en werd uiteindelijk opgepakt in Guatemala. McAfee zou zijn buurman in Belize vermoord worden, maar deze zaak kwam nooit voor de rechter. In de jaren die volgden werd hij ook nog opgepakt voor rijden onder invloed en wapenbezit. Zo werden er ooit wapens en munitie gevonden op zijn jacht.

John McAfee in betere tijden

Er zijn een hoop bijzondere verhalen rondom John McAfee, maar hij zal toch vooral herinnerd worden als de man achter het gelijknamige antivirussoftwarebedrijf. Deze richtte hij op in 1987 en boekte grote successen. John McAfee groeide uit tot een softwarepionier. In 1994 liet hij zich uitkopen om zich zo op andere zaken te richten.