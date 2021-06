Vier de veertiende verjaardag van de iPhone met de GRID 1

Gisteren was het exact veertien jaar geleden dat Apple zijn allereerste iPhone op de markt bracht. Het bedrijf lanceerde zijn eerste smartphone op 29 juni 2007 en de rest is geschiedenis. Hoe mooi zou het zijn als je dit grootse moment een speciaal plekje zou kunnen geven in je eigen huis?

Grid is een bedrijf dat memorabele technologie combineert met kunst. Het creëert unieke schilderijen waar de echte fan dagelijks met trots naar kan kijken. Wat dat betreft is de veertiende verjaardag van de allereerste iPhone een mooi moment om dit werk eens in het zonnetje te zetten.

De veertiende verjaardag van de iPhone

De lancering van de allereerste iPhone is een memorabel moment. Een moment dat, volgens de mensen van GRID, op unieke wijze herinnerd moet worden. Het bedrijf maakt speciale frames waarin technologie uit elkaar wordt gehaald en gecombineerd wordt met kunst. Op die manier werp je een unieke blik op je favoriete tech.

De GRID 1 is wat dat betreft een uitstekende manier om de veertiende verjaardag van de iPhone te vieren. Op het moment van schrijven is het schilderij, waar er maar 999 van gemaakt zijn, uitverkocht. Maar gezien het bedrijf over twee of drie weken met een nieuwe voorraad komt, wilden we je deze niet onthouden.

De GRID 1 is voorzien van de originele iPhone en laat zien waar het toestel precies uit bestaat. Van de printplaat tot het camerasysteem: alles krijgt een speciaal plekje in het schilderij. Normaal gesproken kost het werk je $599, maar op dit moment staat er een prijskaartje van $399 bij. Mocht je interesse hebben kun jij jezelf aanmelden via de website.

GRID

Zoals gezegd richt GRID zich op het eren van memorabele technologie. Het schilderij van de allereerste iPhone is wat dat betreft wel één van de bijzonderste frames uit het huidige aanbod. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat de rest niet interessant is.

Zo is het mogelijk om een uniek schilderij van andere iPhone-modellen te kiezen of ga je aan de haal met een uitgeklede Apple Watch of een Game Boy. Genieten!