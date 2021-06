Verander je iPhone in de nostalgische iPod met deze briljante web-app

Mis je het nostalgische aanraak-gevoelige click-wheel van de iPod ook wel eens? Dan is er nu een web-app beschikbaar die je op je iPhone kunt bezoeken, die dat probleem (een soort van) voor je oplost. De web-app presenteert namelijk een digitale iPod, compleet met click-wheel. En je kunt de applicatie ook nog koppelen aan Spotify of Apple Music, zodat je je eigen muziek op ouderwetse wijze kan beluisteren

De website zelf werkt eigenlijk heel simpel. Als je hem op een computer bezoekt, dan bedien het click-wheel met je muisaanwijzer. Gebruik je hem op je iPhone of andere smartphone, dan doe je dat met je vinger — net als vroeger. Vergeet niet om even in te loggen met je account van Spotify of Apple Music.

iPhone als iPod dankzij web-app

Wanneer je eenmaal ingelogd bent, dan kun je door je eigen muziek bladeren zoals je dat vroeger deed. Je krijgt toegang tot een selectie van artiesten waar je heel vaak naar geluisterd hebt. Er is zelfs ondersteuning voor de Cover Flow-functionaliteit, waardoor je heel snel wisselt van beschikbare albumcovers.

Op een mobiel apparaat met een touchscreen, zoals de iPhone, is het zeker leuk om even met deze app te spelen. Het roept toch weer nostalgische gevoelens op. Helaas is dat op de desktop minder het geval. Het met de muis bedienen van de digitale iPod geeft toch minder voldoening.

Brick Breaker is terug

Hoewel de iPod vooral bedoeld was om muziek mee te luisteren, mogen we ook Brick Breaker niet vergeten. Die game speelde je vroeger al op je iPod en nu kun je hem dus opnieuw beleven. Speel je op je iPhone? Dan werkt het natuurlijk prima. Bezoek je de site op je computer? Dan is de muisbediening een allerminst enerverende optie.

Laten we hopen dat Apple het project niet uit de lucht haalt. Want zo nu en dan deze web-app bezoeken is natuurlijk een mooie trip down memory lane. Er was ooit al eens een andere site die een soortgelijke trip aanbod: Rewound. Echter, Apple besloot destijds om dat project toch aan banden te leggen.

Tanner Villarete