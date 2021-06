iPhone-gebruikers zijn alles behalve onder de indruk van iOS 15

Later dit jaar kunnen iPad- en iPhone-gebruikers aan de slag met iPadOS en iOS 15. Tijdens WWDC21 heeft Apple laten zien wat ons te wachten staat. De lijst met verbeteringen en nieuwe functies is aanzienlijk, maar toch lopen iPhone-gebruikers nog niet echt warm voor de nieuwste versie van het besturingssysteem. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van SellCell.

SellCell is een platform waar je kunt zien hoeveel je smartphone nog waard is en waar je deze kan verkopen. Daarnaast laten ze zo nu en dan onderzoekjes doen om wat meer media-aandacht te vergaren. Zo is ook nu het geval, want SellCell is rond gegaan met een vragenlijst. Hierin kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals iOS 15 en de iPhone 13.

iOS 15 en iPadOS 15 zorgen nog niet voor enthousiasme

Uiteindelijk gaven 3.000 Amerikaanse iPhone- en iPad-gebruikers hun mening. En als het gaat om het onderwerp iPadOS 15 en iOS 15, dan zijn de meesten niet bepaald enthousiast. Meer dan 50% geeft aan amper of helemaal niet warm te worden van de aankomende verbeteringen. 28% is enigszins enthousiast over iOS 15. Het deel van de gebruikers dat zeer of zelfs extreem opgewonden wordt van het nieuwe besturingssysteem is nog geen 20%.

De verbeteringen die naar iMessage, de Gezondheid-app en Apple Maps komen, zorgen niet voor een feeststemming. Zelfs de komst van Spatial Audio, scherm delen, portretmodus en andere FaceTime verbeteringen leiden niet tot enorm veel enthousiasme bij de iPhone- en iPad-gebruikers. Het zijn leuke verbeteringen, maar niet waar de meeste respondenten op zaten te wachten.

Wat de iPhone- en iPad-gebruikers wél willen

Uit het onderzoek blijkt dat ze liever een aantal andere verbeteringen in iOS 15 en iPadOS 15 hadden gezien. Zo geeft bijna een derde van de respondenten aan dat ze interactieve widgets willen en vindt 21% dat het wel tijd is voor een always-on display functie (zoals bij de Apple Watch). Op de iPad groeit vooral de vraag naar Pro apps zoals Xcode en Final Cut Pro. Ook wil ruim 13% dat de iPad betere ondersteuning krijgt voor externe beeldschermen.

iOS 15 en iPadOS 15 maken dus nog geen hele sterke indruk. Gelukkig zijn er volgens de respondenten wel een paar positieve verbeteringen in het nieuw besturingssysteem. Zo is 23% van de ondervraagden enthousiast over het feit dat je straks een ID kaart kan toevoegen aan je Apple Wallet. Daarnaast wordt er ook uitgekeken naar de verbeteringen in Spotlight en de nieuwe functies in de Zoek Mijn-app.

Wordt het de iPhone 13? Of een nieuwe naam?

Naast iOS 15 en iPadOS 15 kwam in het onderzoek ook de iPhone 13 nog even voorbij. De respondenten mochten hun mening geven over de naam van het nieuwe toestel. 13 is een ongeluksgetal en daarom is het nog maar de vraag of Apple gaat doortellen. Veel respondenten zijn daar geen voorstander van. Zo vindt 38% dat Apple beter voor de naam iPhone (2021) kan gaan en kiest 13% voor iPhone 12S. Iets meer dan een kwart vindt dat Apple zeg niks moet aantrekken van het ongeluksgetal en gewoon voor iPhone 13 moet gaan.

Wat vinden jullie? Brengen iOS 15 en iOS 15 genoeg verbeteringen om enthousiast van te worden? En wat is een goede naam voor de opvolger van de iPhone 12? Laat het weten in de reacties.