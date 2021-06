Iedereen met een iPhone of iPad kan vanaf nu ook Xbox games spelen

Wanneer je in het bezit bent van een iPhone of iPad, dan kun je met de Apple Arcade natuurlijk al heel wat games spelen. Maar het is vanaf nu ook mogelijk om gebruik te maken van de Xbox Game Pass via de Cloud.

Dit concept was al eerder beschikbaar, maar toen ging het om een zogenaamde testfase. Maar vanaf vandaag is de service voor iedereen met een iPhone en iPad beschikbaar. Je moet alleen wel nog even een actief abonnement hebben op de Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass op de iPhone en iPad

De Xbox Game Pass voor de iPhone en iPad werkt overigens niet met een speciale app. Dat is iets dat Apple niet wil hebben. In plaats daarvan moet je via je browser naar de Xbox Game Pass gaan. Die website kun je dan vervolgens als een soort van app op je apparaat zetten en vanuit die shortcut er weer makkelijk heen gaan. Vervolgens is het handig om even een controller aan je apparaat te koppelen en op die manier makkelijk je games spelen. Overigens zijn er ook heel wat games die werken met touch controls.

Wanneer je gebruik wil maken van het spelen van de games van de Xbox Game Pass op je iPhone en iPad, is het wel handig om een goede verbinding te hebben. Alles gaat via streaming. In mijn geval werkt dat goed, maar dat komt wellicht ook doordat ik gebruik maak van een Wifi 6 router. Met een iets minder goede verbinding kan het beeld al snel wat korrelig worden en gaat de framerate omlaag, dus dat is wel iets om rekening mee te houden.

Ook op je laptop

Naast de mogelijkheid om de Xbox Game Pass-titels op je iPhone en iPad te spelen, ga je ook de mogelijkheid krijgen om de games via een laptop te spelen. Wanneer je gebruik maakt van een browser als Edge, Chrome of Safari zou je naar Xbox.com/play moeten gaan en vervolgens log je in met je account. Daarna kun je je favoriete game spelen. Dus ook op je MacBook werkt dit. Dus als je vandaag een dagje thuis werkt, dan is dit zeker even goed om te proberen.