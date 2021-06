Oudere iPhone? Haal dan snel deze belangrijke iOS-update binnen

Vorige week liet Apple ons kennismaken met iOS 15. De nieuwste versie van het besturingssysteem voor je iPhone gaat een hoop verbeteren, maar niet voor iedereen. Als je een te oud toestel hebt, kun je op een gegeven moment de nieuwste versie van iOS niet meer binnenhalen. Gelukkig laat Apple je niet helemaal vallen en komt het bedrijf wel met andere belangrijk updates.

Dat is nu ook het geval voor iedereen die nog een Apple-apparaat gebruikt dat op iOS 12 draait. Voor gebruikers van deze iPhone en iPad modellen, die de stap naar iOS 13 niet kunnen maken, staat nu iOS 12.5.4 klaar. Deze gaat uiteraard geen grote verbeteringen of nieuwe functies brengen, maar is toch belangrijk om binnen te halen.

Belangrijke update voor je iPhone

iOS 12.5.4 is volgens Apple een belangrijke beveiligingsupdate waarin drie grote kwetsbaarheden worden aangepakt. Volgens de release notes zitten twee van deze kwetsbaarheden in de WebKit. De derde is een ‘maliciously crafted certificate’. Alle drie de kwetsbaarheden zouden kunnen leiden tot een zogenaamde ‘arbitrary code execution’. Dit betekent doorgaans dat een hacker via deze opening een commando kan uitvoeren op jouw iPhone.

Dit is mogelijk ook al gebeurd. Volgens Apple is er een goede kans dat er al misbruik gemaakt is van de twee WebKit kwetsbaarheden. Het is dus zeker verstandig om zo snel mogelijk iOS 12.5.4 op je iPhone of iPad te zetten. Als je een nieuwer toestel hebt, dan zijn de zorgen minder groot. In recente versies van iOS 13 en iOS 14 zijn deze gaten als het goed is al dichtgetimmerd.

iOS 12.5.4 is nu beschikbaar voor onderstaande apparaten:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

6de generatie iPod touch

Zo haal je de beveiligingsupdate

Maak je gebruik van één (of meerdere) van bovenstaande apparaten? Ga dan naar je instellingen. Via algemeen -> software update kun je iOS 12.5.4 binnenhalen en jezelf beschermen.