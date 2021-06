Er is een opmerkelijke bug gevonden in iOS. Wanneer je op je iPhone verbinding maakt met een netwerk met de ssid ‘%p%s%s%s%s%n’ worden alle wifi-systemen uitgeschakeld. Dit werd ontdekt door Carl Schou, een Deense reverse engineer.

Schou verbond zijn iPhone XS met een netwerk genaamd ‘%p%s%s%s%s%n’ en opeens viel alles uit. Alles wat met wifi te maken had, werkte opeens niet meer. Ook opnieuw opstarten of het aanpassen van de netwerknaam had geen enkel effect. Carl Schou kon op geen enkele manier de wifi-functie weer inschakelen.

Om te achterhalen wat hier aan de hand is, besloot Bleeping Computer het probleem te reproduceren. Dit deden ze met behulp van een iPhone die draait op iOS 14.6. Dit is een nieuwere versie dan Carl Schou gebruikte (iOS 14.4.2.). Ondanks de nieuwere versie van het besturingssysteem ging ook bij Bleeping Computer de wifi op zwart.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

