iPhone-apps een stuk gebruiksvriendelijker op je iPad dankzij iPadOS 15

iPadOS 15 introduceert een hoop fijne functionaliteiten voor de iPad. Deze zorgen niet alleen voor een nieuwe gebruikservaring, maar ook zeker dat bepaalde irritatie-punten van gebruikers aangepakt worden. Zo ook voor mensen die nog wel eens een iPhone-app op de iPad gebruikt.

Er zijn namelijk applicaties, zoals Instagram, die na al die jaren nog steeds geen toegewijde iPad-app hebben ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat je alleen een uitgerekte versie kunt gebruiken, die het scherm van je tablet niet weet te vullen. Een nieuwe feature in iPadOS 15 lost dat probleem eindelijk op.

iPhone-apps flink verbeterd op de iPad

iPadOS 15 zorgt ervoor dat iPhone-apps er een stuk beter uitzien op je iPad. Dat wordt duidelijk door afbeeldingen die rondgaan op Reddit. De foto’s zijn afkomstig van beta-testers en laten zien dat je vanaf nu ook je iPhone-apps horizontaal kunt gebruiken. Iets dat tot op heden nog niet mogelijk was. Applicaties zoals Instagram zijn hierdoor dus ook in Landscape Mode te gebruiken en dat lijkt, op de eerste afbeeldingen, een verademing te zijn.

Het haalt het natuurlijk niet bij een daadwerkelijke iPad-app, maar het lijkt een prima oplossing te zijn. Zeker, omdat je als consument nu zelf de touwtjes in handen hebt. Het is dus alsnog mogelijk om iPhone-apps in Portrait Mode te gebruiken. Alleen kies je er dit keer dus wel zelf voor.

iPadOS 15

Afgelopen maandagavond, tijdens de WWDC21 Keynote, heeft Apple verschillende besturingssystemen aangekondigd. Zo zag ook iPadOS 15 het daglicht dat deze herfst moet verschijnen. Apple voorziet het systeem voor de iPad van een hoop fijne toevoegingen. Zo zijn de iPhone-widgets en App Library binnenkort ook te gebruiken op je favoriete tablet en heb je snel toegang tot notities dankzij Quick Note.

Natuurlijk zijn dat niet de enige nieuwe toevoegingen die Apple heeft doorgevoerd. Benieuwd wat iPadOS 15 je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link!