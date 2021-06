Touch ID keert volgens Kuo terug op de iPhone dankzij sensor onder het scherm

Met de komst van de iPhone X nam Apple afscheid van Touch ID. Je toestel ontgrendelen met je vingerafdruk was niet meer mogelijk. Wie nog gebruik wilde maken van biometrische beveiliging was aanwezig op Face ID. Volgens Ming-Chi Kuo gaat daar echter verandering in komen. Hij beweert dat Apple iPhones gaat introduceren met Touch ID onder het scherm.

Een vingerafdrukscanner die onder het scherm ligt, is zeker niet nieuw. Veel andere smartphone-merken maken hier al jaren gebruik van. Apple is er echter altijd zeer voorzichtig mee geweest. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf uit Cupertino ‘achterloopt’ met dit soort verbeteringen. Dat heeft echter een goede reden. Apple wil dit soort functies alleen introduceren als ze aan hun zeer hoge eisen voldoen. Dat moment lijkt dus aanstaande.

Touch ID keert terug op de iPhone

Volgens Kuo maakt Apple dan ook geen gebruik van een bestaande techniek, maar hebben ze een sensor die werkt op basis van eigen technologieën. Op deze manier wil Apple optimaal gebruiksgemak kunnen garanderen, maar speelt waarschijnlijk ook veiligheid een grote rol. Privacy staat hoog in het vaandel bij Apple, dus de kans is groot dat ze daarom voorzichtig zijn met Touch ID onder het scherm.

Kuo beweert dat Apple nu ver genoeg is om serieus na te denken over de implementatie van Touch ID onder het scherm. Dit komt volgens hem echter nog te vroeg voor de iPhone 13. Kuo verwacht dat Apple de herintroductie van Touch ID nog een jaartje opschuift. In dat geval zou de iPhone 14 het eerste model zijn met een vingerafdrukscanner die onder het scherm ligt.

Goedkopere toestelen en een nieuwe SE

Welke verbeteringen de iPhone 14 nog meer gaat brengen, zijn logischerwijze nog onbekend. Het enige wat Kuo nog meer heeft kunnen ontdekken, is dat de ultragroothoeklens een upgrade gaat krijgen. Deze gaat naar verluidt een 48-megapixelsensor krijgen.

Qua nieuwe iPhone 14 functies is het rapport van Kuo dus niet heel spannend, maar er staan ook andere dingen in. Zo beweert hij al te weten in welke schermformaten de iPhone 14 beschikbaar gaat zijn, of er een iPhone 14 mini komt, wat de prijzen gaan zijn en wat we van de iPhone SE (2022) kunnen verwachten. Alles wat je daarover moet weten, lees je hier.