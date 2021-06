Apple voorziet iPhone 13 Pro mogelijk van een matzwarte kleurenoptie

Er zijn dit jaar al een hoop geruchten naar buiten gekomen over de aankomende iPhone 13 Pro. De smartphone, die deze herfst moet verschijnen, zal naast nieuwe functionaliteiten ook nieuwe kleurenopties bieden. Zo wordt het toestel mogelijk voorzien van een matzwarte kleurenoptie.

In maart hielp YouTuber Filip Koroy het gerucht al de wereld in, maar in zijn meest recente video komt hij met meer informatie.

iPhone 13 Pro in het matzwart?

Filip Koroy, beter bekend als EverythingApplePro, heeft het internet afgespeurd naar nieuwe informatie rondom de iPhone 13 Pro. De YouTuber zet deze “exclusives” op een rij en vertelt erover in zijn meest recente video. Zo bespreekt hij onder andere de nieuwe kleurenoptie voor de aankomende smartphone. Volgens de informatie van betrouwbare bron Max Weinbach kunnen we namelijk daadwerkelijk een matzwarte kleurenoptie verwachten. Eentje die veel donkerder is dan de Grafiet-optie van de iPhone 12 Pro en Pro Max.

Waar eerder al bekend werd dat deze optie eraan zat te komen, heeft Filip Koroy inmiddels ook al een kleurencode voor ons. Volgens de informatie gaat het om #121212, dat donkerder is dan Space Grey. Deze kleurenoptie, die op dit moment beschikbaar is voor zowel de iPad-modellen als de Macbook-modellen, is op dit moment de meest donkere. Apple gaat wat dat betreft dus echt een stapje verder.

Mocht de informatie echt kloppen, dan krijgen we voor het eerste te maken met een daadwerkelijke matzwarte iPhone. Iets dat, in combinatie met een vernieuwde roestvrijstalen coating, ervoor moet zorgen dat de iPhone 13 Pro dus echt een pareltje wordt.

iOS 15

De nieuwe iPhone 13 Pro wordt niet alleen voorzien van een nieuwe kleurenoptie, maar ook van iOS 15. Het nieuwe besturingssysteem ziet vanavond, tijdens de WWDC21 keynote, voor het eerst het daglicht. Wat Apple precies voor ons in petto heeft weten we natuurlijk vanavond pas, maar we hebben inmiddels wel een aardig idee gekregen.

Benieuwd welke functionaliteiten we kunnen verwachten? Lees dan zeker even het artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link!