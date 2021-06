iPhone 13 Pro voorzien van interessante Ultra-Wide camera

Als we de geruchten mogen geloven (en een beetje logisch nadenken) kunnen we meerdere iPhone 13-modellen verwachten dit jaar. Naast het reguliere model krijgen we uiteraard ook een iPhone 13 Pro en Pro Max te zien, die meer te bieden zullen hebben dan het standaard model.

Volgens betrouwbare bron Ming-Chi Kuo is een nieuwe toevoeging in het camerasysteem één van de voordelen die de iPhone 13 Pro en Pro Max met zich mee zullen dragen. Het gaat om een verbeterde versie van de Ultra-Wide camera.

iPhone 13 Pro voorzien van imposante camera

De verwachtingen van Ming-Chi Kuo komen via MacRumors aan het licht. In dat bericht is te lezen dat de iPhone 13 Pro en Pro Max beiden voorzien zullen worden van een Ultra-Wide camera met autofocus. Een aanzienlijk verschil ten opzichte van de huidige Fixed Focal Ultra-Wide lens. Door de toevoeging van autofocus is het mogelijk om meer uit de groothoeklens te halen. De verwachting is dat foto’s scherper uit de verf komen en meer details met zich meedragen. Een wijziging die, in combinatie met een verbeterde low-light feature, voor consumenten het verschil zou kunnen maken.

Kuo benadrukt overigens wel dat deze nieuwe camera alleen in het systeem van de Pro-modellen te vinden is. Een bericht dat aansluit op een eerder gerucht over de verversingssnelheid van de iPhone 13 Pro. Apple zou naar verluidt eindelijk de beslissing hebben genomen om een hogere verversingssnelheid te hanteren voor het beeldscherm. Al zal deze wel alleen op de Pro-modellen beschikbaar zijn.

Steeds meer geruchten

Het duurt nog even voor we de iPhone 13 Pro daadwerkelijk in handen hebben. Toch is er al genoeg over te lezen. De geruchten rondom de aankomende smartphone-serie schieten namelijk als paddestoelen uit de grond. Wie de berichten goed in de gaten houdt heeft dus al een aardig beeld van hoe de iPhone 13-serie er uit komt te zien.

