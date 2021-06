iPhone 13-dummies onthullen opmerkelijk camerasysteem en meer

Informatie-lekker Sonny Dickson heeft een afbeelding gedeeld waarop dummies te zien zijn van verschillende iPhone 13-modellen. Op de afbeelding zien we alle vier de aankomende modellen staan. Op basis van deze informatie zou je kunnen concluderen dat de nieuwe iPhones fysiek gezien weinig verschillen met de iPhone 12, maar er zijn toch een paar aanpassingen te vinden.

Opvallend aan de dummies is dat het erop lijkt dat de iPhone 13-modellen een kleinere notch gaan krijgen. Daarnaast is ook te zien dat de cameramodule gaat veranderen. Althans, voor de gewone iPhone 13. Deze heeft net als zijn voorganger twee lenzen, maar ze zijn anders gepositioneerd. Het camerasysteem van de Pro modellen lijkt grotendeels hetzelfde te blijven.

iPhone 13-dummies verschijnen online

Dickson laat in een tweet weten dat de dummy van de iPhone 13 Pro Max ietwat groter is dan de iPhone 12 Pro Max. Het is niet duidelijk of beide modellen verschillen in dikte en of de schermgrootte aangepast is. Naar verluidt krijgt de 13 Pro Max in elk geval een scherm van 6,7 inch (ten opzichte van 6,68 inch op de 12 Pro Max).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iPhone 13 and 13 Pro phone cases renders. Note the notch and camera placement. Available at end of month! pic.twitter.com/lYRaVDixLc — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021

Uiteraard is informatie ontleden uit dummies van telefoons die nog niet zijn verschenen alles behalve betrouwbaar. Dergelijke dummies worden gemaakt op basis van renders waar casemakers mee aan de slag gaan. Het zou kunnen dat de informatie klopt, maar het kan ook heel goed zijn dat het formaat of de indeling afwijkt.

Meer van hetzelfde

De verwachting is dat de iPhone 13-lijn sterkt lijkt op de iPhone 12-lijn. Het kleinste model krijgt naar verluidt een oled-scherm van 5,4 inch en twee andere modellen krijgen waarschijnlijk oled-schermen die 6,1 inch groot zijn. Daarnaast lijkt het erop dat verschillende modellen een schermverversing krijgen van 120 Hertz.

Uit eerder geruchten kwam ook al naar voren dat de notch wat kleiner gaat worden, omdat Apple de cameratechnologie achter TrueDepth compacter gemaakt heeft.

Twitter