iPhone 12 gered van verdrinking dankzij ingenieuze MagSafe-oplossing

Een man uit Berlijn liet zijn iPhone 12 Pro in een kanaal vallen. Hij dook hem toen niet op, maar besloot zijn MagSafe-oplader in te zetten. Middels die oplader probeerde hij zijn smartphone op te vissen. Een ingenieus idee, aangezien de oplader en de iPhone via magneten aan elkaar bevestigd worden.

Afgelopen weekend kreeg iemand het voor elkaar om zijn iPhone 12 Pro in een kanaal in Berlijn te laten vallen. Dat was het moment waarop de eigenaar dacht: die zie ik nooit meer terug. Terwijl de iPhone 12 steeds verder in de modderig bodem zonk, werd er echter een prima idee opgeworpen waarmee de telefoon gered kon worden.

iPhone 12 Pro gered door MagSafe-oplader

Aanvankelijk probeerde de eigenaar de telefoon op te vissen door zelf even door de modder te speuren, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Daarom werd besloten om gebruik te maken van de MagSafe-oplader. Dat is een magnetische accessoire, waar de smartphone aan zou kunnen blijven hangen.



We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021

Er werd een geïmproviseerde vislijn gemaakt, waar de MagSafe-oplader aan vastgemaakt werd. Die lijn werd op de plek in het water gedropt, in de hoop dat de magneet de iPhone zou vinden. En dat bleek een gouden idee te zijn, want niet lang daarna werd de 12 Pro gevonden en werd de iPhone opgevist.

De iPhone maakt het goed

Ondanks het feit dat de iPhone in kwestie op dat moment uren in het water en de modder had gelegen, maakt het apparaat het goed. De batterij is na afloop nog zo goed als vol. Opvallend is echter dat de zoektocht ook nog een ander apparaat uit de modder wist te halen: een Nintendo Switch.

Hoe lang de Switch in de modder gelegen heeft, dat is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat dát apparaat zijn modderige zwemavontuur níet overleefd heeft. Overigens werd in maart ook al een iPhone uit het water gevist via een magneet. Die iPhone lag dertig dagen in een bevroren meer.

