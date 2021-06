iPhone 12-serie passeert mijlpaal van 100 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd

Veertien jaar geleden zette Apple de smartphone-industrie op zijn kop met de introductie van de iPhone. Sindsdien is deze smartphone niet meer weg te denken uit het straatbeeld en is uitgegroeid tot een krachtig ecosysteem van meer dan een miljard gebruikers. Apple is niet alleen de grootste smartphone-OEM qua omzet, maar heeft ook tal van benchmarks gezet in de smartphone-industrie. De iPhone 12-serie zet deze erfenis voort.

De wereldwijde verkoop van de iPhone 12 overschreed afgelopen april de grens van 100 miljoen stuks. Dat stelt Counterpoint Research, in zijn Market Pulse Service voor smartphones. Dat aantal werd al in de zevende maand na de lancering gehaald. Dat is twee maanden eerder dan de iPhone 11 en bijna hetzelfde als de iPhone 6. Opvallende cijfers, aangezien de verkoop van de iPhone 12 mini juist tegen bleek te vallen.

iPhone 12-serie zorgt voor tweede Volume Super-cycle

De iPhone 6-serie werd vooral populair door de sterke vraag naar smartphones met een groter scherm (Counterpoint spreekt hier van een Volume Super-cycle), terwijl voor de iPhone 12 de toevoeging van 5G en een volledig OLED-scherm vooral klanten aantrokken. Door de enorme populariteit van deze iPhone is hier sprake van een tweede Volume Super-cycle.

Er is ook een verschuiving geweest in model-voorkeuren tussen de iPhone 11- en iPhone 12-serie. Consumenten gaven de voorkeur aan de duurdere varianten van de nieuwste iPhone-serie. Het aandeel van de iPhone 12 Pro Max in de totale verkoopcijfers was 29%, vergeleken met de 25% voor hetzelfde model van het jaar ervoor. Dit is ook een van de redenen waarom de iPhone 12-serie in de eerste zeven maanden na de lancering 22% meer omzet opleverde dan de het 11e model.

Massale overstap

De lanceringsprijs van de basisvarianten van de iPhone 11 Pro Max en de iPhone 12 Pro Max was met ongeveer 1260 euro nagenoeg hetzelfde. De opvallende upgrades in de 12 Pro Max waren 5G-mogelijkheden, meer RAM geheugen en de A14 Bionic-chip. Er was ook een afweging omdat de oplader en koptelefoon in de verpakking ontbraken. Dit bleek echter geen dealbreaker te zijn voor consumenten – vooral in de VS. De VS was overigens tot april goed voor 40% van de wereldwijde iPhone 12 Pro Max-verkopen.

De iPhone 12-serie werd ook relatief minder getroffen door de Corona-crisis dan Apple’s smartphones van de 11-serie. Ook consumenten, die vorig jaar hun toestel vasthielden vanwege de pandemie, stapten over naar de 12-serie.

Eind nog niet in zicht

Ondersteund door de geweldige prestaties van de iPhone 12-serie, behaalde Apple in april een recordmarktaandeel. De smartphone van Apple heeft sinds oktober 2020 ook consequent een recordhoog marktaandeel in de VS. Deze trend zal zich naar verwachting verder voortzetten.

Bron: Counterpoint Research