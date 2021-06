[DEAL] iPhone 12 nu met hoge korting tijdens de Amazon Prime Days

De iPhone 12 is een heerlijke smartphone. En ja, over een half jaar kun je waarschijnlijk de nieuwe smartphone gaan halen. Maar als je laatste model alweer wat jaartjes oud is, dan kun je tijdens de Amazon Prime Days profiteren van mooie kortingen.

Daarbij willen we wel de kleine kanttekening maken. In dit artikel verwerken we een aantal links naar de iPhone 12 bij Amazon. En als bezoekers dan via die link een aankoop doen, dan krijgen we daar commissie voor. Maar dat neemt niet weg dat dit gewoon goede deals zijn.

iPhone 12 met korting

Laten we beginnen met de 64GB-versie van de iPhone 12 en vergelijken hoeveel die kost als je hem direct bij Apple koopt. Op het moment van schrijven betaal je bij Apple 912 euro voor het nieuwe model. Dat is een flinke investering. En dan is het goed om te zien dat hij bij Amazon nu met een mooie korting is. De goedkoopste versie daarbij gaat 759 euro kosten. Daarbij moet je even tussen de verschillende kleuren kijken, want daar zit soms een prijsverschil tussen.

Liever wat meer opslag bij je iPhone 12? Dan kun je gaan voor de 128GB-versie van de smartphone. Bij Apple kost deze 962 euro en dan kun je weer heel wat jaartjes er mee los gaan. Maar er net wat minder voor betalen is natuurlijk wel zo fijn. Wat dat betreft is de prijs van 779 euro wel weer wat fijner. Die bijna tweehonderd euro die je er dan mee bespaart kun je mooi in je zak steken.

De maximale versie

Tot slot heb je natuurlijk nog de 256GB-versie van de iPhone 12. Handig wanneer je heel wat Netflix-series op je smartphone wil zetten om mee te nemen op vakantie. Daar betaal je dan wel de hoofdprijs voor. Bij Apple betaal je er met 1082 euro een klein fortuin voor. Wat dat betreft is 879 euro, ondanks dat het nog een smak geld is, toch een betere prijs. De prijzen gelden enkel op 21 en 22 juni en afhankelijk van hoe groot de voorraad is.