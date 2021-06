iPadOS 15 aangekondigd tijdens WWDC21: alle functionaliteiten op een rij

Apple heeft vanavond, tijdens de WWDC21 keynote, het nieuwe besturingssysteem voor de iPad aangekondigd. De tablet wordt komende herfst voorzien van een hoop nieuwe functionaliteiten. Maar welke zijn dat precies?

Om je een goed overzicht te geven van welke functionaliteiten iPadOS 15 met zich meebrengt lichten we het in dit artikel nog even apart voor je uit!

iPadOS 15: iPhone-widgets en meer!

iPadOS 15 zorgt ervoor dat Widgets in een nieuw jasje worden gestoken. Het is vanaf iPadOS 15 mogelijk om, net als bij je iPhone, het thuisscherm van je iPad te voorzien van widgets. Het gaat hierbij om grotere varianten van de iPhone-widgets die we op dit moment hebben.

En nu Apple toch bezig was: App Library komt naar de iPad. Het is vanaf nu eindelijk mogelijk om tabbladen op je thuisscherm van je iPad te verbergen.

Apple steekt tijdens WWDC21 ook de multitask-features van je iPad in een nieuw jasje. Het bedrijf maakt het een stuk toegankelijker om meerdere apps tegelijkertijd te openen. Zo is er splitview, die je vanaf de bovenkant van apps kunt openen. Iets dat het werken in Mail, Safari en nog heel veel meer diensten makkelijk maakt.

iPadOS 15 zorgt er overigens ook voor dat je heel snel tussen verschillende applicaties en tabbladen kunt switchen. Op die manier wordt je als consument een stuk productiever.

iPadOS 15: Notities en de Vertaal-app

Het is vanaf iPadOS 15 mogelijk om mensen te vermelden in een notitie. Een handige toevoeging, maar dat is zeker niet het makkelijkst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen in een één document te werken en ook te zien wie wat doet.

Apple introduceert ook Quick Note. Wanneer je snel even wat moet noteren, kun je vanaf de linker-onderhoek naar het midden van het scherm vegen. Zo duikt er een notitieblok op, zodat je snel wat kunt noteren. Erg handig.

De Vertaal-app komt ook naar de iPad. Het is hierdoor mogelijk om snel teksten te vertalen. Het maakt niet uit of je zelf een tekst uitspreekt of een tekst in Safari vertaald moet hebben: vanaf nu is het mogelijk om dit op je tablet te doen.

Swift Playground en Universal Control

Dankzij Swift Playground voor iPad is het overigens voor ontwikkelaars mogelijk om apps te maken op het apparaat zelf.

Daarnaast ondersteund iPadOS 15 ook de nieuwe Universal Controle-functionaliteit van macOS 12 Monterey. Hierdoor is het mogelijk om, geheel automatisch, de muis en toetsenbord van je Mac op meerdere apparaten te gebruiken.

Benieuwd wat macOS 12 Monterey je nog meer te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!