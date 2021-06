WWDC21: 5 iPadOS-functionaliteiten die je misschien gemist hebt

Het was een drukke week voor Apple. Het bedrijf heeft WWDC21 afgerond en bracht afgelopen week een hoop nieuws. Zo onthulde het bedrijf afgelopen maandag de nieuwe besturingssystemen en ging het daar de overige dagen verder op in. Zo ook op iPadOS 15.

Door alle informatie kan het zijn dat je bepaalde functionaliteiten voor de iPad gemist hebt. Apple heeft dan ook niet alles tijdens de grote keynote laten zien en daarom praat ik je in dit artikel bij.

iPadOS 15: deze functionaliteiten heb je misschien gemist

iPadOS 15 is voorzien van een hoop nieuwe functionaliteiten. Om de WWDC21 keynote niet te lang te maken liet Apple niet alles tijdens de keynote zien. De volgende functionaliteiten kun je dus gemist hebben:

#1 Altijd toegang tot de Appbibliotheek

De iPhone beschikt sinds iOS 14 over een Appbibliotheek. Handig, want op die manier hoef jij niet al je applicaties meer te verspreiden over het thuisscherm. Sterker nog: er zijn zelfs tabbladen weg te halen, zodat je smartphone altijd netjes opgeruimd is. Erg fijn dat deze functionaliteit, door iPadOS 15, ook naar de iPad komt.

Apple maakte tijdens de WWDC21 keynote wel bekend dat de Appbibliotheek verschijnt, maar liet wel iets weg. Waar je op de iPhone altijd voorbij het achterste tabje moet vegen om bij al je apps te komen, wordt je dat op de iPad makkelijker gemaakt. Met iPadOS 15 wordt de Appbibliotheek namelijk naar de werkbalk gebracht. Hierdoor is het mogelijk om ten alle tijden snel bij je applicaties te komen. Erg handig wanneer je bijvoorbeeld wil multitasken op je tablet.

#2 iPadOS 15: Eye Tracking

Het is niet alleen te gebruiken voor mensen met een beperking, maar wel voor hen bedoeld. Ik heb het over de Eye Tracking-functionaliteit in iPadOS 15. Door de feature is het mogelijk om de gehele tablet met je ogen te besturen.

Door MFI-technologie van derde partijen wordt het mogelijk om de cursor op het scherm te bewegen met je ogen. Kijk je naar links, dan gaat de cursor naar links enzovoorts. Vervolgens kunnen gebruikers, door bepaalde handelingen te doen met de ogen, acties uitvoeren zoals vegen en scrollen.

#3 Quick Note zonder Apple Pencil

Quick Note is een geweldige feature binnen iPadOS 15. Het zorgt ervoor dat je, waar je ook mee bezig bent op de iPad, snel even een notitie kunt maken. Wanneer je een Apple Pencil in handen hebt kun je van rechtsonder naar het midden van het scherm vegen om een klein kladblokje te openen. Je schrijft op wat nodig is en kunt weer verder met je bezigheid.

Erg handig natuurlijk, maar wat als je geen Apple Pencil tot je beschikking hebt? Dan is de functionaliteit een stuk minder praktisch, maar niet onbruikbaar. Veeg met je vinger van rechtsboven naar het midden van het scherm om het bedieningspaneel te openen. Daar zal standaard een knopje voor Quick Notes staan. Druk deze in en het kladblok opent alsnog.

#4 Snelkoppelingen op het toetsenbord

iPadOS 15 zorgt ervoor dat je iPad beter werkt met externe toetsenborden. Er is namelijk een extra taakbalk toegevoegd voor snelkoppelingen, zodat jij je favoriete handelingen snel uit kunt voeren. Maar daar blijft het niet bij.

Apple heeft er namelijk voor gezorgd dat iPadOS 15 een hoop nieuwe snelkoppelingen met zich meebrengt. Niet alleen om beter te kunnen multitasken, maar ook om het gebruik van apps en het systeem makkelijker te maken. De wereldbol-knop is volledig naar wens in te stellen en de snelkoppelingen zijn in categorieën verdeeld. Het wordt allemaal een stuk gebruiksvriendelijker, dus.

#5 iPadOS 15: snel widgets plaatsen

In iPadOS 14 werden ze gemist, maar met iPadOS 15 zijn ze er gelukkig: widgets! De iPad was natuurlijk al voorzien van widgets, maar deze waren niet op het thuisscherm te zetten. Althans, niet waar jij dat precies wilde. Daar brengt het nieuwe besturingssysteem dus verandering in.

Wat iPadOS 15 overigens ook met zich meebrengt is de mogelijkheid om widgets sneller op het thuisscherm te zetten. Zo kun je een slimme stapel pakken, deze op een tabje op het thuisscherm plaatsen en vervolgens widget voor widget over het scherm verdelen. Een stuk sneller dan wanneer je widget voor widget toe moet voegen uit het reguliere menu.

Alles over iPadOS 15

In tegenstelling tot het systeem van vorig jaar brengt iPadOS 15 een hoop nieuwe verbeteringen met zich mee. Naast de bovenstaande functionaliteiten is het bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van de vernieuwde Safari-app en krijg je toegang tot de FaceTime-features.

Benieuwd naar wat dit systeem je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!

Meer WWDC21

Zoals gezegd is WWDC21 tot een einde gekomen. Apple heeft de afgelopen week een hoop nieuwe dingen laten zien op gebied van software.

Heb je de boel gemist of wil je alles nog even rustig teruglezen? Check dan zeker even deze pagina op onze website!