Komt je huidige iPad in aanmerking voor iPadOS 15?

Apple heeft gisteren, tijdens de WWDC21 keynote, het nieuwe besturingssysteem voor de iPad naar buiten gebracht. iPadOS 15 verschijnt deze herfst, maar komt jouw huidige tablet nog in aanmerking voor de update?

In dit artikel geven we je het antwoord op de vraag. We zetten alle ondersteunde modellen voor je op een rij, zodat jij snel genoeg weet of je de komende herfst de grote update mag verwachten.

iPadOS 15: komt jouw iPad nog in aanmerking?

Er is goed nieuws voor mensen met een iPad die draait op iPadOS 14. Apple heeft besloten om alle tablets die het vorige besturingssysteem draaien, ook van iPadOS 15 te voorzien. Wanneer je dus één van de onderstaande tablets in huis hebt krijg je komende herfst alle nieuwe functionaliteiten.

De volgende tablets worden voorzien van iPadOS 15:

12.9-inch iPad Pro (eerste tot vijfde generatie)

11-inch iPad Pro (eerste tot derde generatie)

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad (eerste tot vijfde generatie)

mini (vierde en vijfde generatie)

Air (tweede tot vierde generatie)

Het is erg prettig dat Apple ervoor kiest om alle iPadOS 14-modellen ook te voorzien van iPadOS 15. Het bedrijf doet dit bijvoorbeeld ook met iOS 15, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone. Alle modellen die over iOS 14 beschikken komen ook in aanmerking voor het nieuwe systeem.

Wat heeft het je te bieden?

iPadOS 15 verschijnt komende herfst en nu weet je ook of jouw tablet voorzien wordt van de nieuwe functionaliteiten. En dat zijn er nogal wat.

Zo heeft Apple besloten om de iPhone-widgets, die met iOS 14 geïntroduceerd werden, ook naar de iPad te brengen. Daarnaast wordt ook de Appbibliotheek onderdeel van je tablet, waardoor het mogelijk wordt om bepaalde tabbladen van het thuisscherm te verbergen. Verder biedt iPadOS 15 een vernieuwde Notitie-app, krijg je toegang tot alle FaceTime-vernieuwingen en is de tablet een stuk beter te gebruiken voor multitask-doeleinden.

Wil je een duidelijk overzicht van alle functionaliteiten? Dan is het bovenstaande artikel, waarin we ze allemaal voor je op een rijtje hebben gezet, het lezen waard!