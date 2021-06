‘Apple’s volgende iPad Pro voorzien van glas (en de voordelen daarvan)’

De nieuwe M1 iPad Pro is net een maand uit of er zijn in de wandelgangen alweer geluiden te horen over het volgende model. Mark Gurman, de betrouwbare technologie-journalist van Bloomberg, doet vandaag een opvallende onthulling.

Volgens de journalist is de volgende generatie iPad Pro voorzien van een glazen achterkant. Hierdoor gaat het tablet, eindelijk, de iPhone achterna en is het apparaat in de mogelijkheid om draadloos te kunnen laden.

iPad Pro voorzien van glazen achterkant?

Het maakt niet uit welke iPad je erbij pakt: de kans dat er eentje voorzien is van een glazen achterkant is 0%. Apple voorziet zijn populaire tablets sinds jaar en dag van een aluminium achterkant. Iets waar het bedrijf, volgens Mark Gurman, met de volgende iPad Pro verandering in brengt. Volgens de journalist wordt dat model namelijk voorzien van een glazen achterkant.

Volgens de berichtgeving werkt Apple aan de mogelijkheid om MagSafe, of een technologie dat er erg op lijkt, ook beschikbaar te maken voor de iPad Pro. De kans dat er tegelijkertijd ondersteuning voor draadloos opladen om de hoek komt kijken is ook groot. Sterker nog: Apple zou naar mogelijkheden zoeken om ook Reversed Wireless Charging mogelijk te maken.

Op dit moment bieden een aantal Samsung-vlaggenschepen de functionaliteit aan, waardoor het mogelijk is om andere apparaten op te laden. Je zou in de toekomst dus je AirPods op kunnen laden met je iPad Pro.

Hoe goed doet de M1-chip het?

Zoals gezegd is de nieuwe iPad Pro nog geen maand oud. De tablet is voorzien van de M1-chip en, in de meest uitgebreide variant, 16GB aan werkgeheugen. Genoeg kracht om de zwaarste taken op je nieuwe tablet uit te voeren. Althans, op papier dan.

In de praktijk lijkt de vork toch anders in de steel te zitten. Zo heeft Apple er zelf voor gekozen om alle applicaties voor de M1 iPad Pro te begrenzen. Je hebt dan misschien wel 16GB aan werkgeheugen, maar meer dan 5GB van dat werkgeheugen kan er niet gebruikt worden.

