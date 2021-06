Betrouwbare renders onthullen sterk verbeterde iPad Mini

De iPad mini is inmiddels vijf generaties oud. Sinds zijn introductie in 2012 is deze kleine tablet dan ook flink verbeterd. Toch valt dit allemaal in het niet bij de verbeteringen die er volgens Jon Prosser eind dit jaar aan gaan komen.

De welbekende lekker heeft renders gedeeld van de nieuwe generatie iPad mini. Op zijn website Front Tech Page vertelt hij dat deze gebaseerd zijn op CAD-bestanden, schema’s en zelfs echte foto’s van de nieuwe tablet. Om zijn bronnen te beschermen, heeft Jon Prosser besloten om deze documenten niet naar buiten te brengen. Om ons toch tegemoet te komen, gebruikt Prosser deze informatie om renders te maken.

iPad mini gaat Pro en Air achterna

Er zijn een aantal dingen die direct opvallen. Allereerste de dunnere schermranden en vooral het daardoor ontbreken van de homeknop. Dit betekent dat de iPad mini qua ontwerp zijn grotere broers (de iPad Pro en iPad Air) achterna gaat. Ook deze tablets hebben inmiddels afscheid genomen van de fysiek homeknop onderaan het scherm.

De zesde generatie iPad mini doet dan ook het meeste denken aan een compactere versie van de iPad Air. Volgens Jon Prosser is het schermdiagonaal nog niet bekend, maar de fysieke afmetingen al wel. Volgens de lekker wordt de nieuwe iPad mini 206,3mm bij 137,8mm. Dat is iets groter dan zijn voorganger (203.2mm bij 134.6mm). De dikte blijft met 6,1.mm gelijk.

USB-C en een nieuwe Apple Pencil

Verder verwacht Jon Prosser dat de Touch ID-sensor in de aan-uitknop verwerkt gaat worden en dat de nieuw iPad mini een enkele camera krijgt. Aan de binnenkant treffen we straks waarschijnlijk een A14-soc aan. Deze kennen we al van de iPad Air en alle iPhone 12-toestellen. Ook is het aannemelijk dat de iPad mini 5G connectiviteit krijgt.

Tot slot kijken we even naar de onder- en achterkant. Ook daar zien we een bekende verandering. Net als bij de iPad Pro en iPad Air is de lightning poort vervangen door een USB-C-poort. Op de achterkant vinden we een Smart Connector. Deze is bedoeld voor de accessoires die je al kent, maar ook voor nieuwe producten. Zo verwacht Jon Prosser dat de nieuwe iPad mini gepaard gaat met de onthulling van een nieuwe, kleinere Apple Pencil.

iPad mini 2021

Of Jon Prosser het bij het juiste einde heeft, gaan we nog dit jaar te weten komen. De zesde generatie iPad mini gaat namelijk uiterlijk eind 2021 op de markt komen.