iOS 15 aangekondigd tijdens WWDC21: alle nieuwe functionaliteiten op een rij

Zoals verwacht heeft Apple, tijdens de WWDC21 keynote, het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone aangekondigd. De opvolger van iOS 14 heeft, zoals je waarschijnlijk al verwacht had, de naam iOS 15 gekregen.

Het systeem is volledig gericht op hoe we met onze vrienden en familie in contact kunnen blijven, iets dat sinds vorig jaar belangrijker is geworden dan ooit tevoren. Hoe uit zich dat? We zetten alle nieuwe functionaliteiten voor je op een rij!

iOS 15: FaceTime flink aangepakt

iOS 15 brengt een aantal verbeteringen naar FaceTime. De applicatie, die gericht is op videobellen, ondersteunt vanaf nu Spatial Audio voor een betere ervaring. Iets dat Voice Isolation ook zal doen. iOS 15 detecteert achtergrondgeluiden en zal deze uitfilteren, zodat je nog beter te verstaan bent. Alles om de FaceTime ervaring te verbeteren.

Iets dat Grid View, een functionaliteit waardoor je meer mensen kunt zien op het scherm, ook zal doen. Daarnaast heeft Apple FaceTime voorzien van een Portrait Mode. Op deze manier worden niet alleen achtergrondgeluiden uitgefilterd (dankzij Voice Isolation), maar is het ook mogelijk om de achtergrond op beeld te vervagen.

Het is vanaf nu ook mogelijk om links te generen uit je FaceTime gesprekken. Op die manier kun je deze makkelijk delen met mensen buiten de call, zodat ze snel mee kunnen doen met het gesprek. Iets wat op dit moment bijvoorbeeld ook mogelijk is met diensten als Microsoft Teams en Zoom.

Om het ondertussen ook gezellig te houden, is het mogelijk om gebruik te maken van ShareTime. Door deze functionaliteit is het mogelijk om samen films, series en muziek te consumeren. WWDC21 begint goed! Apple heeft voor deze functionaliteit de samenwerking aangegaan met Disney+, Twitch, HBO Max, Hulu en nog heel veel partijen.

Makkelijker delen met iMessage

Tijdens de WWDC21 keynote wordt bekend dat iMessage aangepakt wordt. Iets dat in de wandelgangen al meerdere malen voorbijkwam. Zo is het bijvoorbeeld een stuk makkelijker om content te delen met je contacten. Het is mogelijk om snel je afspeellijsten te embedden in de gesprekken of artikelen te delen. Deze content wordt vervolgens in de Shared with You-sectie binnen de Apple-diensten bewaard, zodat je ze ten alle tijden terug kunt vinden.

iOS 15: vernieuwde meldingen

In iOS 15 worden ook de meldingen aangepakt. Apple gaat ervoor zorgen dat je notificaties een stuk overzichtelijker zijn. Zo worden foto’s en icoontjes grote gemaakt en kun je zelf bepalen wanneer je welke meldingen precies ziet. Op die worden de meldingen voornamelijk gesorteerd op basis van prioriteit, wat erg fijn zal zijn in het dagelijkse gebruik.

Met Focus kun jij al je meldingen onderverdelen in verschillende categorie├źn. Je kiest bijvoorbeeld voor Sleep, Work, Personal┬áof Do Not Disturb. De meldingen zullen zich naar de geselecteerde gedragen, zodat jij niet gestoord wordt wanneer je dat niet wilt. Iets waar je thuisscherm overigens ook op reageert. Je wordt minder snel afgeleid van je taken, wat voor extra focus zal zorgen. Handig!

Live Text en Spotlight

Apple heeft tijdens WWDC21 een indrukwekkende iOS 15-functionaliteit ge├»ntroduceerd genaamd Live Text. Door deze functionaliteit is het mogelijk om tekst uit foto’s of screenshots te halen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een telefoonnummer van een restaurant uit een foto te halen of teksten te vertalen. Iets dat veel wegheeft van Google Lens.

Apple heeft ook de Spotlight functionaliteit aangepakt in iOS 15. Tijdens WWDC21 wordt bekend dat het bedrijf een aantal flinke verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo is het mogelijk om nu beter naar contacten te zoeken en is het ook mogelijk om foto’s te vinden via deze weg.

Daarnaast is het mogelijk om informatie van bekendheden op te vragen. Zoek jij dus naar Morgan Freeman, krijg je alles over de acteur te weten!

Wat vanaf nu overigens ook beter is, dat is de Foto-app. In de applicatie is het met iOS 15 mogelijk om meer te genieten van herinneringen. Apple Music wordt bij de fijne video’s betrokken, zodat jij zelf in de hand hebt hoe je video (vol met je eigen foto’s) vormgegeven worden. En die foto’s, die verschijnen op de beat van de muziek die jij kiest.

iOS 15: Wallet, weer en Maps

Het is vanaf nu mogelijk om de sleutels van verschillende producten in je Wallet-app te stoppen. Het is mogelijk om je auto van het slot te halen of je slimme slot te ontgrendelen. Of wat dacht je van de kamer van je hotel? Daarnaast is het ook mogelijk om je ID-kaart in je Wallet te stoppen, zodat je deze altijd bij je hebt. Digital ID noemt Apple dat.

De Weer-app is ook vernieuwd, waardoor je meer informatie krijgt dan ooit tevoren. Zo is het mogelijk om te zien wat de luchtkwaliteit zal zijn en krijg je meer informatie over de huidige weersomstandigheden. Iets dat door het vernieuwde ontwerp beter naar voren komt dan ooit tevoren.

Apple Maps gaat Google Earth achterna, wat simpelweg betekend dat je meer steden in 3D kunt bewonderen. Handig, want op die manier is het ook mogelijk om overzichtelijker te navigeren. Tijdens WWDC21 zien we de eerste beelden van hoe overzichtelijk deze nieuwe manier van navigeren is. Je krijgt bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de verschillende rijstroken, busstroken en afslagen.

AirPlay naar je Mac en Safari

Door macOS Monterey, het nieuwe besturingssysteem voor Mac, is het mogelijk om video en audio naar het scherm van je computer te sturen door middel van AirPlay. Erg fijn, want het scherm van de nieuwe M1 iMac leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het kijken van toffe films en series.

Daarbij heeft Apple in iOS 15 ook Safari aangepakt. Net als bij de Mac is de browser nu voorzien van handige tabgroepen. Op die manier is de browser een stuk overzichtelijker en is het op je iPhone zelfs mogelijk om snel tussen verschillende tabbladen en tabgroepen te bladeren.