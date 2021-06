iOS 15 gooit het thuisscherm van je iPhone (op positieve wijze) door de war

Apple heeft een hoop nieuwe iOS 15-functionaliteiten aangekondigd tijdens de WWDC21 keynote deze week. Het bedrijf introduceerde onder andere nieuwe mogelijkheden met FaceTime, maar lijkt ook het thuisscherm te veranderen.

Sinds deze week is iOS 15 niet alleen aangekondigd, maar kunnen ontwikkelaars ook aan de slag met de eerste betaversie van het besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat er gaande weg steeds meer kleine features opduiken, die tijdens de grote keynote niet werden aangekondigd. Iets dat dus ook geldt voor deze toevoeging van het thuisscherm.

iOS 15 gooit thuisscherm iPhone door de war

Het is dankzij iOS 15 namelijk mogelijk om meerdere malen hetzelfde icoontje op je thuisscherm te zetten. Als jij dus negen keer de snelkoppeling naar OMT op één tabblad zou willen, dan is dat in theorie dus mogelijk. Klinkt misschien onzinnig, maar het zorgt er wel voor dat je iets meer mogelijkheden krijgt. Zeker nu je het thuisscherm helemaal eigen kunt maken met behulp van widgets.

In iOS 14 is het namelijk zo dat een icoontje op de ene pagina verdwijnt als je hem op een andere pagina wil plaatsen. Dat kan storend zijn, want soms is het handig om een bepaalde app op twee plekken te hebben staan. Door iOS 15 is dat dus mogelijk, al is het op dit moment nog maar de vraag of het wel echt de bedoeling is.

Veel ontwikkelaars melden namelijk dat deze mogelijkheid niet echt als een feature aanvoelt. De verwachting is zelfs dat Apple er in de volgende iOS 15 beta een einde aan maakt, gezien het om een bug zou gaan. Toch zijn de reacties best wel positief en zou Apple er over na kunnen denken om deze desbetreffende “functie” te laten voor wat het is.

Wat heeft het systeem nog meer te bieden?

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen die iOS 15 aanpakt. Zo zijn er meerdere FaceTime-functionaliteiten die uiterst interessant zijn, pakt Apple verschillende standaard-applicaties aan en is het mogelijk om content te streamen naar je Mac.

