iOS 15 heeft dé oplossing voor een terugkerende ex in je terugblikken

Apple introduceert met iOS 15 een hele fijne functionaliteit voor de Foto-app op je iPhone. Althans, voor de mensen bij wie een lange relatie is stukgelopen. Het Amerikaanse bedrijf probeert de pijn namelijk een beetje te verzachten.

Het is in de Foto-app namelijk erg makkelijk om na te genieten van de mooie dingen die in je bibliotheek staan. Of het nu gaat om een prachtige vakantie of een geweldig concert: dankzij terugblikken ben je weer heel even terug op die momenten. Alleen dan wel zonder je ex, bijvoorbeeld.

Dé oplossing voor je terugkerende ex

Wanneer je een lange relatie achter de rug hebt is de kans best groot dat je veel herinneringen met de andere persoon deelt. Iets wat aan de ene kant hartstikke mooi is, maar aan de andere kant ook zeker pijn kan doen. Dan is het des te vervelender dat jij, wanneer je weer even wilt genieten van die ene vakantie, er constant aan herinnerd wordt. Gelukkig biedt Apple met iOS 15 de oplossing.

Het is namelijk mogelijk om het algoritme in de Foto-app een klein duwtje in de rug te geven. Wanneer je in de Voor jou-tab wilt genieten van een terugblik, is het mogelijk om bepaalde foto’s of bepaalde personen minder vaak tegen te komen. Dus wanneer jij een foto van je ex in je terugblik ziet staan, kun je in iOS 15 aangeven dat je minder van deze persoon wil zien.

Zoals je hieronder ziet is de functionaliteit, in het Engels, aangeduid met de tekst Feature This Person Less. Vervolgens kun je de terugblik nog een keer bekijken en zul je zien dat het nagenieten, in sommige gevallen, opeens een stukje prettiger geworden is.

Naast het verbergen van personen is het in iOS 15 ook mogelijk om foto’s van bepaalde plekken te vermijden.

Meer iOS 15

iOS 15 zit vol met nieuwe functionaliteiten. Veel daarvan zagen het daglicht tijdens de WWDC21 keynote, maar naar mate de week vordert komen er steeds meer toevoegingen aan het licht. Dat heeft te maken met het feit dat de beta van iOS 15 inmiddels beschikbaar is voor ontwikkelaars.

Benieuwd wat iOS 15 je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of bekijk deze pagina!