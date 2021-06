Nieuw in iOS 15: Eindelijk meer printeropties bij AirPrint

Als je regelmatig afdrukt via je iPhone of iPad, zullen iOS 15 en iPadOS 15 grote merkbare verbeteringen bieden. Apple heeft het printpaneel voor AirPrint-printers verrijkt met een boel meer instellingen, waardoor het bijna (maar net niet) zo compleet is als op macOS.

De meeste moderne printers ondersteunen AirPrint en laten je zonder gedoe vanaf een iPhone of iPad printen. De instellingen waren tot nu toe nogal beperkt, maar daar brengen iOS 15 en iPadOS 15 veranderingen in. Je kunt nu de rotatie van pagina’s aanpassen en de afdruk­kwaliteit en het papiertype kiezen.

Nieuwe printeropties iOS 15 en iPadOS 15

De nieuwe opties zijn zowel in iOS 15 als iPadOS 15 aanwezig. Waar je in iOS 14 en eerder alleen pagina’s kunt kiezen en kunt aangeven of je in kleur/zwart-wit en dubbelzijdig wil printen, zijn er in iOS 15 en iPadOS een stuk meer opties. Te beginnen met dat je nu kunt kiezen of je een pagina in horizontale of verticale stand wil afdrukken. Daarnaast is het mogelijk om een papierformaat en een lade op te geven. Die laatste optie is in onderstaande screenshots overigens niet te zien, omdat de gebruikte printer maar één lade heeft.

Er is ook nog een extra menu genaamd Media en kwaliteit waar je kunt aangeven wat voor soort papier in de printer zit en wat de afdrukkwaliteit kan zijn. Dit maakt het makkelijker om inkt te besparen bij een proefafdruk (zet de kwaliteit op Concept). Ook kun je nu serieus foto’s printen door het mediatype op dik fotopapier te zetten en de kwaliteit op maximaal.

Bijna zoals in macOS

Bijna alle afdrukopties die op de Mac worden aangeboden, zijn nu ook beschikbaar op iPhone en iPad. De macOS-afdrukmodule is echter toch een klein beetje uitgebreider. Zo kun je daar kopteksten toevoegen en meerdere pagina’s op één vel papier afdrukken.