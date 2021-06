iOS 15: op deze iPhone-modellen is het systeem beschikbaar

Tijdens de WWDC21 keynote van gisteravond heeft Apple het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone onthuld. iOS 15 verschijnt deze herfst en zal op een hoop modellen beschikbaar zijn. Maar komt jouw toestel eigenlijk nog in aanmerking.

In dit artikel geven we je het antwoord op de vraag. We zetten alle ondersteunde modellen voor je op een rijtje, zodat jij precies weet wat je kunt verwachten.

iOS 15: is jouw iPhone geschikt?

Er werd verwacht dat Apple de ondersteuning voor iOS 15 zou laten varen voor een paar toestellen. Zo werd er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat de iPhone 6s en 6s Plus niet meer in aanmerking zouden komen. Wat dat betreft heeft Apple ons op positieve wijze verrast, want het besturingssysteem verschijnt deze herfst op dezelfde toestellen die nu ook iOS 14 draaien. Het gaat dus om de volgende modellen:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

11, 11 Pro, 11 Pro Max

XS en XS Max

X en XR

8 en 8 Plus

7 en 7 Plus

6S en 6S Plus

iPhone SE (eerste en tweede generatie)

iPod touch (zevende generatie)

Als je over een van de bovenstaande iPhone-modellen beschikt is het dus gewoon mogelijk om het meest recente besturingssysteem te gebruiken.

Wat heeft het je te bieden?

Apple heeft iOS 15 voorzien van een hoop nieuwe functionaliteiten. Zo is het onder andere mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe FaceTime-features, waarmee je o.a. kunt bellen met Android- en Windows-bezitters. Daarnaast kijk je films en series samen via SharePlay en maakt je telefoon gebruik van Voice Isolation om het gesprek zo verstaanbaar mogelijk te maken.

Het is daarbij ook makkelijker geworden om content, zoals films en series, te delen via iMessage. Verder heeft Apple de Weer-app aangepakt, introduceert het bedrijf nieuwe functionaliteiten voor Apple Maps en zijn meldingen volledig naar eigen wens in te stellen.

Benieuwd wat iOS 15 je allemaal te bieden heeft? Check via het bovenstaande artikel een overzicht met alle functionaliteiten!