Nieuwe iOS 15-functie gaat al je apps sneller maken

Met de lancering van iOS 15 gaat Apple ervoor zorgen dat ontwikkelaars toegang krijgen tot meer werkgeheugen op een iPhone en iPad. Het besturingssysteem, dat in de herfst van dit jaar wordt verwacht, zorgt er op deze manier voor dat applicaties sneller worden dan ze op dit moment zijn.

Op dit moment is het zo dat applicaties slechts een fractie van het werkgeheugen kunnen gebruiken. Het maakt in deze overigens niet uit hoeveel geheugen er daadwerkelijk aanwezig is. Zowel het 8GB-model als het 16GB-model van de nieuwe iPad Pro hebben een limiet van 5GB. Iets waar komende herfst dus wel echt verandering in lijkt te komen.

iOS 15 biedt apps toegang tot meer werkgeheugen

Dat blijkt uit de tweede bèta van iOS 15, die onlangs vrijgegeven is voor ontwikkelaars. Helaas laat het bedrijf vooralsnog niet weten op hoeveel extra werkgeheugen apps aanspraak kunnen doen. Ook is het zo dat dergelijke ondersteuning alleen gerealiseerd kan worden op apparaten die de verandering ondersteunen.

Het klinkt dus nog een beetje vaag allemaal. De precieze tekst hierover vind je op de website van Apple. Uit die tekst blijkt namelijk dat ontwikkelaars kunnen achterhalen hoeveel werkgeheugen er (nog) beschikbaar is. Wellicht kunnen apps dan zoveel mogelijk werkgeheugen gebruiken als ze maar willen of als nodig is.

Niet alles zal beschikbaar zijn

Hoe mooi het ook allemaal klinkt: de kans is klein dat Apple ontwikkelaars toegang geeft tot al het beschikbare werkgeheugen. Wanneer dat gebeurt, dan wordt de rest van het systeem waarschijnlijk traag en zal multitasken ook moeizaam gaan. Echter, toegang tot iets meer werkgeheugen kan voor professionals verschil maken.

Tot nu toe zijn gebruikers van iOS 15 en iPadOS 15 niet heel enthousiast over de nieuwe iteraties van de besturingssystemen. Ze bieden vooralsnog weinig enthousiasmerende functies. Toegang tot meer werkgeheugen kan daar wellicht verschil in brengen, aangezien extra werkruimte altijd welkom is.

Apple