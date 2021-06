iOS 15 zet een stap terug: iOS 13 functionaliteit keert terug dit jaar

Apple heeft tijdens de WWDC21 keynote van afgelopen maandag een hoop nieuwe iOS 15-functionaliteiten aangekondigd. Maar dat het bedrijf niet alles heeft kunnen laten zien wordt duidelijk nu ontwikkelaars de eerste betaversie van het besturingssysteem al hebben.

Erg prettig, want op die manier krijgen we meer inzicht in het systeem. Zo zag vanmorgen deze functionaliteit het daglicht en wordt nu duidelijk dat Apple een probleem in de Agenda-app verholpen heeft. Hoe? Door een iOS 13-feature een tweede leven te geven.

iOS 15 aan de haal met iOS 13-feature

Apple lijkt in iOS 15 de perfecte combinatie gevonden te hebben tussen iOS 14 en zijn voorgangers. Iets dat voornamelijk terug te zien is in de Agenda-app op je iPhone. Veel mensen storen zich in het huidige systeem aan de manier waarop de tijd voor een nieuwe afspraak geselecteerd moet worden. Waar je voorheen door verschillende tijdstippen kon scrollen, was het nu nodig om de tijd zelf in te toesten. Met de komst van iOS 15 komt daar dus verandering in.

Dankzij het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone is het namelijk mogelijk om zelf een keuze te maken. Wie graag zelf de tijd intikt kan dat gewoon nog steeds doen, maar voor die andere groep mensen is het mogelijk om voor een alternatief te kiezen. Net als in iOS 13 is het vanaf de herfst mogelijk om door verschillende tijdstippen heen te scrollen. Iets waar Apple, zoals je hieronder kunt zien, toch wel vrienden mee maakt.



Apple hit a middle ground between iOS 14’s date picker and all previous versions. Feels just right, in the Goldilocks Zone. pic.twitter.com/t2woeQcdKW — Tim Isenman (@TimIsenman) June 8, 2021

In de tweet hieronder krijg je een goede impressie van hoe de Agenda-app vanaf iOS 15 werkt:



iOS 15: They fixed the time picker!!! It’s actually even better – scroll or tap to type. pic.twitter.com/lyc5RLuQLA — Ryan Jones (@rjonesy) June 7, 2021

Welke functionaliteiten zijn er nog meer?

Zoals gezegd toonde Apple afgelopen maandag voldoende nieuwe functionaliteiten. iOS 15 zit dan ook vol met vernieuwingen en we begrijpen als je door de bomen het bos even niet meer zit. Daarom hebben we alle nieuwe functionaliteiten, die in de WWDC21 keynote werden aangekondigd, voor je op een rij gezet.

