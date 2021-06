Deze nieuwe iOS 15 functies gaan mogelijk aan jouw neus voorbij

Je moet nog even geduld hebben, maar iOS 15 komt eraan. De verwachting is dat we ergens dit najaar aan de slag kunnen met alle verbeteringen en nieuwe functies. Althans, als je een redelijk nieuwe iPhone hebt.

iOS 15 komt naar een groot aantal iPhone-modellen. Helaas betekent dit niet dat al deze toestellen de beschikking krijgen over alle nieuwe functies. Voor sommige verbeteringen heb je nu eenmaal een sneller chip nodig. Tom’s Guide is hierin gedoken en heeft ontdekt welke iOS 15 functies alleen werken op een toestel met een A12 Bionic of nog nieuwere chip.

Oudere iPhone? Dan kun je deze iOS 15 features vergeten

De oudste toestellen die alle iOS 15 functies krijgen, zijn de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR. Heb je een nieuwer model zoals een iPhone 11, 12 of SE (2020)? Dan zit je uiteraard ook goed. Maak je nog gebruik van een iPhone X, iPhone 8 of een nog ouder model? Dan krijg je dus wel de nieuwste versie van het besturingsysteem, maar zonder deze zes functies:

1. Mooiere kaarten in iOS 15

Apple gaat in iOS 15 zijn kaarten-app een flinke upgrade geven. Een onderdeel daarvan is de gedetailleerde 3D weergave. Hierdoor worden kaarten een stuk levendiger en kun je beter zien waar je bent. Althans, als je een iPhone XR of nieuwer toestel hebt. Hetzelfde geldt voor de nieuwe augmented reality-functies.

2. Live text

In iOS 15 kun je straks een foto maken van een boek of poster, om vervolgens de tekst eruit te halen. Ontzettend handig als je handgeschreven aantekeningen wil digitaliseren of een fysieke visitekaartje wil toevoegen aan je digitale contactenlijst. Helaas heb je daar wel de rekenkracht van minimaal een A12 Bionic voor nodig.

3. Siri zonder internet

Nieuw in iOS 15 is dat je geen internet meer nodig hebt voor een groot aantal Siri-commando’s. Zo staat de spraakassistent altijd voor je klaar, ook als je geen bereik hebt. Hier heb je alleen wel een chip voor nodig met zogenaamde neural processing power.

4. Nieuwe FaceTime-functies in iOS 15

Misschien wel de grootste FaceTime upgrade ooit komt eraan. De videobel-app gaat verschillende nieuwe functies krijgen zoals Spatial Audio en de mogelijkheid om je achtergrond te vervagen. Een welkome toevoeging, maar daar kunnen gebruikers met een oudere iPhone dus geen gebruik van maken.

5. Sleutels opslaan in je Wallet-app

Met behulp van de Wallet-app hoef je nooit meer je bankpasjes mee te nemen, en dankzij iOS 15 geldt straks hetzelfde voor je autosleutels, hotelpasjes en zelfs je huissleutel. Deze kun je straks allemaal toevoegen aan je Wallet-app. Maar alleen als je, en je voelt hem al aankomen, een niet al te oude iPhone hebt.

6. Mooier weer met iOS 15

Sommige van bovenstaande functies ga je mogelijk best missen. Gelukkig valt dat bij deze laatste wel mee. Het enige wat mensen met een oudere iPhone moeten missen in de weer-app, zijn interactieve achtergronden. Deze maken de app wat levendiger, maar voegen verder niet veel toe aan de functie van deze app.

Nieuw in iOS 15

Naast deze functies (die je misschien niet kunt gebruiken) heeft het nieuwe besturingsysteem nog veel meer moois te bieden. Benieuwd welke functies en verbeteringen er dit najaar allemaal naar je iPhone komen? Klik dan hier.