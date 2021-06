iOS 15: zo nodig je Android-gebruikers uit voor een FaceTime-gesprek

Dankzij iOS 15 en iPadOS 15 kun je iedereen uitnodigen voor een gesprek via de FaceTime-app, ook als diegene een Android-smartphone gebruikt. Dat doe je door simpelweg een link aan te maken waar iemand zonder Apple-product op kan klikken. Via die link kan iemand zich dan bij het gesprek voegen dat je aangemaakt hebt.

De link werkt op allerlei apparaten. In dit voorbeeld noemen we een Android-smartphone, maar je kunt de link ook openen op een Windows-computer. De aangemaakte link wordt namelijk geopend in een browser. Dus zolang het apparaat een browser en geschikte hardware heeft, kun je meedoen aan het gesprek.

iOS 15: FaceTime op Android

Door de recente veranderingen is FaceTime dus veranderd in een videochat-applicatie die niet meer per se gekoppeld is aan een specifiek platform. Voorheen kon je als Android-gebruiker namelijk niets met de app. Het is wel zo dat je nog een iPhone of iPad nodig hebt om een gesprek te beginnen of een link aan te maken.

Zo’n link maak je overigens aan binnen enkele stappen. Je hoeft niet heel technisch aangelegd te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Hieronder benoemen we de vier stappen die jij moet uitvoeren, waardoor je je vrienden op Android en Windows kunt uitnodigen voor een gesprek. Daar gaan we.

FaceTimelink aanmaken

Volg de vier stappen hieronder:

Open de FaceTime-app op je iPhone of iPad met iOS 15 of iPadOS 15. Bovenaan zie je nu een knop staan waarmee je een link kunt aanmaken. Vervolgens geef je die link een bijpassende naam. Dat kun je doen na het aanmaken, door op de link in de app te tappen. Selecteer nu een deelmethode vanuit het actiemenu. Je kunt links delen via mail of een berichtendienst.

Degene die de link ontvangt, kan erop klikken waarna ze naar een pagina binnen hun browser gebracht worden. Daar vullen zij hun naam in en kunnen ze zich in het gesprek voegen. Ze krijgen toegang tot gebruikelijke FaceTime-functies, zoals de microfoon uitschakelen, camera uitschakelen en meer.