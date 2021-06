Tweede iOS 14.7 beta zorgt voor netwerkproblemen: zo los je het op

Apple heeft de tweede ontwikkelaarsbeta van iOS 14.7 uitgerold. Ondanks nieuwe functionaliteiten en verbeteringen ten opzichte van de eerste beta, zitten er altijd nog een aantal schoonheidsfoutjes in de proefsoftware. Al maakt deze versie het voor sommige iPhone-gebruikers wel heel bont.

Er komen via Twitter aardig wat meldingen binnen over iPhone-modellen met netwerkproblemen. Een probleem dat uiteindelijk ook door 9to5Mac bevestigd is. Maar wat is er nu precies aan de hand en hoe los je het op? We leggen het je uit!

iOS 14.7 zorgt voor problemen

Apple heeft de tweede ontwikkelaarsbeta van iOS 14.7 uitgerold, maar dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Het nieuwe besturingssysteem zorgt er namelijk voor dat de iPhone, voor sommige gebruikers, praktisch onbruikbaar geworden is. De update zorgt er namelijk voor dat er een SIM foutmelding opduikt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ME TOO ☹️ — Vinícius Porto (@vinnitec) June 2, 2021

Volgens verschillende meldingen, en het bericht van 9to5Mac, duikt het probleem op net nadat de update is geïnstalleerd. De foutmeldingen geeft aan dat er iets mis is met de simkaart en maakt het onmogelijk om te bellen of gebruik te maken van je databundel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iOS 14.7 beta 2 está com problemas na ativação do chip. Honestamente, não sei porque instalo betas ainda… pic.twitter.com/33B9z4114J — Vinícius Porto (@vinnitec) June 2, 2021

Zo los je het op

Er is nog geen oplossing voor het probleem gevonden, maar je hebt als betatester wel een aantal mogelijkheden om het gedoe te omzeilen. Zo is het ten eerste het beste aan te raden om je iPhone op dit moment niet te voorzien van de tweede beta. Als je de eerste beta van iOS 14.7 gebruikt raden we je aan om dat even zo te laten.

Heb je de update wel al gedownload, maar nog niet geïnstalleerd? Dan is het goed om het proces stop te zetten. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga naar de Instellingen

Selecteert de optie Algemeen

Kies voor iPhone-opslag

Zoek naar de iOS 14.7 beta 2 en tik deze aan

Kies vervolgens voor de optie Verwijder update

iOS 14.7 niet de enige betaversie

Apple heeft niet alleen de tweede betaversie van iOS 14.7 uitgerold. Het bedrijf stelt ook andere besturingssystemen beschikbaar voor ontwikkelaars. Zo hebben ze op dit moment toegang tot:

iOS 14.7

iPadOS 14.7

tvOS 14.7

watchOS 7.6

Ben je een ontwikkelaar, of heb je toegang tot een account, dan is het goed om te weten dat de betaversies via het Apple Developer Center binnen te halen zijn. Binnen een paar dagen worden ook de publieke betaversies verwacht die je via de Apple Beta Software Program website binnenhaalt.