iOS 14.7: deze nieuwe functies en verbeteringen kun je verwachten

Wanneer hij precies gaat uitrollen is nog niet bekend, maar lang gaat het niet meer duren. We hebben het dan over iOS 14.7. De nieuwe versie van het besturingssysteem gaat geen wereldschokkende veranderingen brengen, maar er zijn toch een paar interessante verbeteringen en nieuwe functies.

Zoals gezegd gaat iOS 14.7 waarschijnlijk niet heel veel nieuws brengen. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld iOS 14.5. Die update bracht toen verrassend veel nieuwe functies en verbeteringen. Daarnaast gaat iOS 14 later dit jaar vervangen worden door iOS 15. Alle grote verbeteringen en nieuwe functies waar Apple momenteel aan werkt, zullen waarschijnlijk pas dan geïntroduceerd worden.

Verbeterde timer voor de HomePod

Toch brengt iOS 14.7 meer dan alleen kleine verbeteringen en bugfixes. Zo gaat ook de timerfunctie via de HomePod verbeterd worden. Het was al mogelijk om timers in te stellen via de speaker, maar dat werd problematisch wanneer je er meerdere probeerde in te stellen. Wanneer een timer afgaat, weet je niet welke het is. Dat is bijvoorbeeld vervelend als je meerdere timers hebt lopen in de keuken. Je HomePod begint te klingelen, maar betekent dit dat de aardappels gaar zijn of dat het vlees uit de oven moet?

Dat is enorm onhandig, maar Apple heeft een oplossingen gevonden. Nadat je iOS 14.7 geïnstalleerd hebt, kun je al je timers zien in de Home-app (Woning-app). Alle timers die je hebt ingesteld via je HomePod staan hier netjes bij elkaar. Ook kun je vanaf hier bestaande timers aanpassen of nieuwe toevoegen. Zo heb je nog meer controle.

iOS 14.7 checkt de kwaliteit van de lucht

Een andere verbetering die iOS 14.7 gaat brengen, is luchtkwaliteit in de weer-app. Dankzij deze toevoeging kun je niet alleen zien hoe warm het is en of het regent, maar ook hoe schoon de lucht is. Deze functie bestond al, maar wordt in iOS 14.7 verder uitgerold naar nieuwe landen. Zo is deze functie straks ook te gebruiken in Frankrijk, Italië, Spanje, Canada en zelfs hier bij ons in Nederland.

Andere verbeteringen in iOS 14.7 zijn minder concreet, maar ga je zeker merken. Volgens meerdere beta-testers reageren hun iPhones sneller dan ze deden voor de update. Dat is altijd prettig, maar er zijn ook meldingen dat de update ervoor zorgt dat de batterij sneller leegloopt. Het wordt dus geven en nemen, al is er ook een grote kans dat deze minpunten bij de beta horen en niet in de uiteindelijk versie van iOS 14.7 zitten.

Nieuwe functies in Apple Music

Tot slot is er nog Lossless Audio en Spatial Audio in Apple Music. We weten dat deze functies zeer binnenkort uitgerold gaan worden, maar wanneer precies is nog niet bekend. Er is een kans dat dit gaat gebeuren met de komst van iOS 14.7. Dit is echter nog niet zeker. Benieuwd wat deze nieuwe opties in Apple Music je gaan brengen? Klik dan hier.

Ben je benieuwd wat je op de lange termijn kunt verwachten? Lees dan hier wat iOS 15 allemaal gaat brengen.