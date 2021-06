iMessage moet volgens Microsoft CEO beschikbaar worden voor Windows

Microsoft CEO Satya Nadella wil dat Apple-diensten als iMessage naar Windows brengt. Dat wordt duidelijk in een gesprek dat de CEO had met de Wall Street Journal. De toenadering is onderdeel van de missie om het meest open ecosysteem van de markt te worden.

Het interview werd gehouden naar aanleiding van Windows 11. Het nieuwe besturingssysteem voor computers werd vorige week uit de doeken gedaan.

Microsoft CEO wil iMessage voor Windows

Een van de grootste wijzigingen die Windows 11 met zich meebrengt is de ondersteuning voor Android-apps. Net als bij de M1 Macs van Apple is het nu dus ook mogelijk om applicaties voor de smartphone of tablet op je computer te draaien. Al zit er wel een verschil tussen de tactiek van beide partijen. Waar Apple logischerwijs alleen iOS- of iPadOS-apps zal ondersteunen, wil Microsoft zicht niet richten op een bepaald systeem. Naast Android-apps wil het bedrijf dus ook dat iOS-apps in Windows 11 te gebruiken zijn.

Het sluit perfect aan op het doel dat Microsoft CEO Satya Nadella heeft: “Windows een open ecosysteem maken dat zo goed mogelijk met andere spelers samenwerkt.” Om dat doel te behalen doet Nadella in het interview een oproep aan Apple. “Alles wat Apple wil doen met Windows, of het nu iTunes of iMessage is, het is meer dan welkom”.

Consumenten roepen al langer om iMessage-ondersteuning voor meer platformen, maar Apple heeft daar tot op heden nog geen gehoor aan gegeven. Het bedrijf zou volgens ingewijden de concurrentie met diensten als WhatsApp aan willen gaan en de meest recente toevoegingen lijken daar ook degelijk naar te verwijzen. Al valt er op toegankelijkheid dus nog wel echt veel grond te winnen.

Opvallende oproep na uithaal

Ondanks dat we iMessage voor meer platformen alleen maar kunnen waarderen, vinden we de oproep van Microsoft wel opvallend. Tijdens de onthulling van Windows 11 haalde CEO Satya Nadella namelijk nog wel uit naar het bedrijf van Tim Cook. Het grootste commentaar dat de CEO had was de manier waarop de software van Apple gesloten is voor andere partijen.

