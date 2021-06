iMessage op de schop in iOS 15: welke veranderingen kunnen we verwachten?

WWDC21 staat voor de deur en eerder dit weekend spraken we onze verwachtingen voor iOS 15 al uit. Bij de verwachtingen hoorde ook een veelgehoord gerucht dat iMessage aangepakt gaat worden.

De verwachte wijzigingen rondom iMessage komen uiteraard niet uit het niets. De gehele promo rondom WWDC21 is gericht op de berichtendienst van Apple. Een paar toffe functionaliteiten worden verwachten, maar wat kunnen we ongeveer verwachten?

iMessage: een hoofdrol tijdens WWDC21?

De verwachtingen rondom WWDC21 liggen, zoals je in dit artikel bijvoorbeeld al kunt lezen, hoog. Ondanks het feit dat er voor deze editie een hoop hardware-aankondigingen verwacht worden, blijft het uiteraard nog wel een evenement dat zich richt op software. En op dat gebied zou iMessage dit jaar zomaar eens de show kunnen gaan stelen.

In de placeholder voor de grote WWDC21 keynote, die aanstaande maandag plaatsvindt, is makkelijk af te lezen dat iMessage een grote rol gaat spelen. Van Memoji tot tekstballonnen en emoji: ze zijn allemaal te zien. iMessage moet de concurrentie aangaan met WhatsApp en daar is, om heel eerlijk te zijn, nog veel voor nodig.

Nieuwe functionaliteiten in iOS 15

iMessage wordt in iOS 15 mogelijk voorzien van verschillende functionaliteiten om het platform aantrekkelijker te maken. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan de toevoegingen van statussen. Daarnaast wordt er verwacht dat de dienst voorzien wordt van de mogelijkheid om automatisch te reageren en om meldingen aan te passen. Dat laatste zal een toevoeging zijn voor het gehele systeem, waarbij je meldingen kunt onderverdelen in categorieën. Wanneer je aan het slapen bent maakt je iPhone bijvoorbeeld geen geluid, terwijl hij dat wel doet als je wakker bent. De verwachting is dat deze slimme meldingen ook afhangen van je iMessage-status. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van zaken als een Niet Storen-modus en een Slaap-modus.

Verder wordt er gesproken over het feit dat iMessage meer als social media-platform moet gaan opereren. Hiervoor wil Apple, volgens Bloomberg’s Mark Gurman, een aantal nieuwe functionaliteiten introduceren. Wat dit precies inhoudt is op dit moment nog niet bekend.

Er duiken inmiddels ook geruchten op over de manier waarop jij je berichten beheert. Zo zou Apple van plan zijn om een functionaliteit in iMessage te bouwen die berichten terug zou kunnen roepen. Iets dat uitstekend in lijn ligt met een opvallend patent, waaruit blijkt dat je ook berichten zou kunnen bewerken.

iMessage tijdens WWDC21

Het is nog even gissen wat het vernieuwde iMessage te bieden zal hebben, maar morgen weten we het zeker. Om 19:00 uur Nederlandse tijd trapt Apple WWDC21 af met een grote keynote. Tijdens de presentatie krijgen we te zien wat de nieuwe besturingssystemen te bieden hebben en nog heel veel meer.

Benieuwd naar welke verwachtingen we hebben? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel. Meer benieuwd naar de planning van aankomende week? Lees dan dit artikel!