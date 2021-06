IKEA en Sonos onthullen SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker

Door een foutje op de Amerikaanse IKEA-site wisten we al dat hij eraan zat te komen, maar nu heeft het Zweedse woonwarenhuis officieel het nieuwste SYMFONISK product onthult. Maak kennis met de SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker. Een nieuwe Sonos-speaker die zich, zoals de naam al verklapt, voordoet als kunstwerk.

De SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker is een speaker in de vorm van een schilderij die je kunt neerzetten of ophangen. Precies zoals je met een echt kunstwerk zou doen. De speaker wordt in eerste instantie geleverd met een zwarte of witte cover met daarop een grafisch ontwerp dat geluid visualiseert.

Later zullen er ook andere verwisselbare panelen los te koop zijn met diverse prints. Je kunt de SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker dus zo aanpassen dat hij binnen jouw interieur past. Er zullen in totaal twaalf verschillende panelen beschikbaar zijn. van een abstract design met geometrische figuren tot een paneel met verfspatten. Op de foto’s zie je alvast een aantal voorbeelden.

De SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker is een volgende stap in de langetermijnsamenwerking tussen IKEA en Sonos. Hierin combineren beide bedrijven hun kennis van woninginrichting en het creëren van een hoge kwaliteit geluidservaring in huis. Met de boekenplankspeaker en de tafellampspeaker is dat al aardig gelukt, en daar komt nu dus ook dit kunstwerk bij.

Een IKEA kunstwerk en Sono-speaker ineen

De SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker werkt dan ook op vergelijkbare wijze als de andere SYMFONISK speakers. Je koppelt hem eenvoudig met je telefoon door middel van wifi. Met behulp van de Sonos-app is hij vervolgens te bedienen en te koppelen aan andere SYMFONISK en Sonos-speakers. Wanneer je een muur verfraaid met twee van deze schilderijlijsten, dan kun je deze ook nog koppelen voor stereogeluid.

Dat hij er goed uitziet mag duidelijk zijn, maar hoe hij klinkt is minimaal net zo belangrijk. Uiteraard is lastig om daar nu al wat over te zeggen. IKEA en Sonos beloven echter “kamervullende geluid”.

Afmetingen, prijzen en beschikbaarheid

De SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker is 41 centimeter breed en 57 centimeter hoog. Of omgekeerd wanneer je hem in landscape mode ophangt/nerzet. De dikte is 6 centimeter. Vergelijkbaar met een flinke schilderijlijst. Wat scheelt is dat het lijkt alsof hij iets voor de wand zweeft. Hierdoor lijkt de dikte alles behalve storend te zijn.

De SYMFONISK schilderijlijst met wifi-speaker is vanaf 15 juli verkrijgbaar in alle IKEA winkels en online, en gaat 179 euro kosten. De panelen met kunstwerken erop zijn vanaf 1 september online los verkrijgbaar. Deze kosten, afhankelijk van het ontwerp dat je kiest, 14,99 of 29,99 euro.