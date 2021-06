IKEA’s bijzondere nieuwe Sonos-speaker staat plotseling in hun webshop

In 2019 bracht IKEA twee nieuwe speakers op de markt. Dat deed het Zweedse woonwarenhuis in samenwerking met Sonos. Deze samenwerking was slechts deels een succes te noemen, maar van opgeven willen beide partijen niets weten. De geruchten dat er een nieuwe speaker aan zit te komen, gaan al enige tijd rond. Nu staat de nieuwste Symfonisk-telg plotseling op de site van IKEA.

Wanneer je op de Amerikaanse site van IKEA zoekt op Symfonisk vind je, naast de inmiddels welbekende boekenplankspeaker en de tafellampspeaker, nu ook een ‘Picture frame with Wi-Fi speaker’. Kortom, een fotolijstspeaker. IKEA brengt hun nieuwe speaker dus zelf naar buiten, maar geeft nog niet al te veel prijs. De twee foto’s die erbij staan, zijn namelijk zo ingezoomd dat je geen goed beeld krijgt van de gehele Sonos-speaker.

IKEA en Sonos komen met fotolijstspeaker

Wat we wel zien, is dat er twee kleurenopties zijn: zwart en wit. Gelukkig is IKEA wel zo vriendelijk om er een behoorlijk beschrijving bij te zetten. Zo is te lezen dat hij 55,9 centimeter hoog en 40,6 centimeter breed is. De diepte is 5,1 centimeter. Volgens product-manager Sara Morris heeft het dunne ontwerp geen invloed op de audiokwaliteit en kunnen we rekenen op volle klanken die een gehele ruimte gaan vullen.

Dit past perfect binnen de Symfonisk-lijn. Net als zijn voorgangers is ook deze Sonos-powerd fotolijst een speaker die vermomd is als wat anders. De naam fotolijstspeaker lijkt echter wel wat verwarrend te zijn. Het lijkt er namelijk niet op dat je er zelf een foto in kan doen. In de beschrijving staat dat het meer een opzichzelfstaand object is dat je tussen andere fotolijsten hangt. Het is dus eerder een kunststuk dan een een fotolijst.

Prijs, beschikbaarheid en meer nieuwe speakers

Verder zien we in de omschrijving geen verrassingen. Zo is te lezen dat deze nieuwe IKEA Symfonisk-speaker gebruik maakt van Wifi om muziek en podcasts af te spelen. Dit kun je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld via de Sonos S2 app, AirPlay 2 en Spotify Connect. Ook kan hij net als zijn voorgangers gekoppeld worden aan ander Symfonisk- en Sonos-speakers.

De IKEA x Sonos fotolijstspeaker is, ondanks dat hij al wel op de site staat, nog niet te bestellen. Wanneer dit wel mogelijk is, horen we naar verwachting op 14 juni. Volgen geruchten gaat IKEA de speaker op die dag officieel onthullen en zal er ook een nieuwe versie van de tafellampspeaker getoond gaan worden. Wat de fototlijsspeaker gaat kosten, is echter al wel bekend. Deze staat momenteel voor 199 dollar op de site. De verwachting is dat wij hetzelfde gaan betalen, maar dan in euro’s