Huawei introduceert zojuist een…iPad Pro met iPadOS?

Huawei heeft vandaag, tijdens de presentatie van een aantal nieuwe producten, zijn waardering voor Apple wederom uitgesproken. Dat deed het bedrijf niet door het daadwerkelijk te zeggen, maar wel degelijk door het te laten zien.

Waar eerder het ontwerp van de HomePod zo goed als overgenomen werd, lijkt de Chinese techgigant dit keer zelf een iPad Pro te onthullen. En dan hebben we het nog niet eens over het vernieuwde HarmonyOS gehad.

Huawei introduceert de…iPad Pro?

Huawei heeft vandaag verschillende nieuwe producten aangekondigd, maar er is er eentje die wel erg opviel bij Apple-fans. De nieuwe 12.6-inch MatePad Pro ziet er namelijk ongelofelijk strak uit en weet voor veel reacties te zorgen. Of dat ook daadwerkelijk te maken heeft met het feit dat het apparaat zo uniek is, dat is een tweede.

De nieuwe tablet heeft qua ontwerp namelijk heel veel weg van de iPad Pro van Apple. Al is dat misschien niet de meest opvallende keuze van het bedrijf geweest. Zo is de software die draait op de tablet, het vernieuwde HarmonyOS, ook wel erg geïnspireerd door Apple’s iPadOS.



Zoals je hierboven ziet oogt de software erg prettig. Al zou dat natuurlijk wel te maken kunnen hebben met het feit dat het vertrouwd overkomt. Van de stijl van de icoontjes tot de vormgeving van de widgets en de knopjes voor de menu’s: het komt allemaal wel erg overheen met het werk van Apple.

Steeds meer verlies in Europa

HarmonyOS is overigens niet zomaar aan komen waaien. Het besturingssysteem is het resultaat van de Amerikaanse ban waar Huawei mee te maken heeft gehad. Hierdoor konden de apparaten van het bedrijf geen gebruik meer maken van Google’s Android en de diensten die daarbij horen.

Dat zorgde er niet alleen voor dat het bedrijf iets moest verzinnen voor zijn vormgeving, maar ook dat het succes in Europa langzaam maar zeker verdween. Waar de smartphonemaker in 2019 nog aan de top van de markt stond, zakt het in 2021 steeds verder weg.

De beslissing van Nederlandse telecombedrijven om de apparatuur van Huawei ook in het 5G-netwerk weg te laten zal dan ook niet als een fijne boodschap zijn binnengekomen. Benieuwd hoe dat precies zit? Lees dan zeker even het artikel via de bovenstaande link!