Home Before Dark: ‘Ik voel een goede connectie met de echte Hilde’

Het tweede seizoen van Home Before Dark is nu in volle gang op Apple TV+. Wij spraken met hoofdrolspelers Jim Sturgess en Brooklynn Prince.

Home Before Dark is misschien niet de meest bekende serie op Apple TV+. Toch is het zeker het kijken waard. Het gaat over een meisje dat haar eigen schoolkrant maakt. In plaats van simpele onderwerpen kiest zij ervoor om misdaden op te lossen. Ze treedt hiermee in de voetsporen van haar vader, die ook journalist is. Als ze onderzoek doet naar een moord, komt ze achter de grote geheimen van haar vader.

Dit is Home Before Dark

Het verhaal voor Home Before Dark is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dat van Hilde Lysiak. Zij trad op achtjarige leeftijd in de voetsporen van haar vader door een eigen lokale krant uit te brengen. Nu is ze inmiddels 14 jaar oud en heeft ze al journalistieke prijzen gewonnen. De jonge Brooklynn Prince kruipt in haar huid. Zij onderzoekt een moord in het geboortestadje van haar vader.

Wat is er anders dan het eerste seizoen?

Brooklynn: “Naarmate Hilde ouder wordt verandert er steeds meer voor haar in Home Before Dark. Ze wordt meer herkend en krijgt meer ervaring. Toch zijn er nog steeds mensen die haar niet geloven. Ze leert daar veel beter mee om te gaan.”

Jullie spelen nu in het tweede seizoen. Hoe hebben jullie die relatie uitgebouwd?

Jim: “Ik denk dat zoiets vanzelf gaat omdat we samen al het eerste seizoen hebben meegemaakt. We hebben onze eigen herinneringen en ervaringen samen. Het heeft onze karakters verrijkt. We hebben elkaar zelfs gemist tussen de opnames. Het voelt nu zelfs echter en sterker. Dat geldt overigens voor de hele familie.”

Jullie personages hebben niet de standaard vader-dochterrelatie, maar zijn wel beide journalisten. Is dat lastig te spelen?

Brooklynn: “We stoppen veel van onszelf in onze karakters. Die lijken ook op elkaar dus dat maakt het veel makkelijker. Ze hebben een werkrelatie en een familierelatie en ik denk dat Hilde dat erg fijn vindt. Hij praat niet tegen haar als een kind maar als een collega.”

Hoe bijzonder is de plaats in Home Before Dark?

Jim “Het stadje is belangrijk. Of het nu racisme of discriminatie, of omgeving. Het stadje laat zien hoe sommige mensen in de buitenwereld denken en Hilde moet daartegen vechten.”

In de serie spelen jullie verhalenvertellers, maar als acteurs zijn jullie dat natuurlijk ook. Wat is het geheim van een goed verhaal?

Brooklynn: “Ik denk dat er veel geheimen zijn om een goed verhaal te vertellen. Ik denk dat een goede boodschap misschien wel het belangrijkste is. Dat spreekt de mensen het meest aan. Het komt in de harten van mensen terecht. Dat maakt ze warm en sterk. Verbeelding is het toverwoord.”

Brooklynn, je speelt in Home Before Dark iemand die even jong als jij is. Heb je met haar gesproken en is er een goede band tussen jullie?

“Ik voel zowel een goede connectie met mijn personage als met de echte Hilde. TV-Hilde is een karakter dat ik speel en een deel van mij is. Met de echte Hilde heb ik in de loop der jaren een heel sterke band gekregen. We kunnen leren van elkaar en praten niet alleen over de serie. We hebben het ook over de gebeurtenissen erbuiten.”

Hoe is het om op te groeien voor de camera’s?

Brooklynn: “Eigenlijk groei ik op in de voetstappen van mijn moeder. Toen ik startte met acteren voelde ik pas dat ik het altijd al gemist had in mijn leven. Ik wil dit dan ook altijd blijven doen. Ik voel me echt gelukkig. Ik ben ook blij dat ik daardoor nieuwe mensen leer kennen zoals Jim. Het is echt geweldig.”

Home Before Dark seizoen 2 is nu te zien op Apple TV+. Elke week komt er een nieuwe aflevering.