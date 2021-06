Google opent eerste winkel: Apple Store-kloon of eigen smoel?

Hoewel Google vooral een zoekmachine en softwarebedrijf is, hebben ze ook hun eigen hardware. Deze kun je nu online kopen of bij andere fysieke retailers. Slecht sporadisch opent Google nog wel eens een pop-up winkel om haar eigen producten aan te bieden. Daar gaat nu verandering in komen, want ze hebben hun eerste echte winkel geopend. Wordt het een Apple Store-kloon, of heeft Google er echt wat eigens van gemaakt.

De eerste Google Store komt in New York. In de wijk Chelsea om precies te zijn. Hier heeft de welbekende zoekmachine ook een aantal kantoren. De winkel bevindt zich op de verdieping daaronder. Klanten kunnen hier naartoe komen om Google hardware te kopen zoals de Pixel smartphones. Maar dat is niet het enige. Ook producten van partners (en overgenomen merken) zullen er te vinden zijn. Je moet dan denken aan Nest, Fitbit, etc.

De eerste Google Store

Net als Apple gaat ook Google producten van derde partijen in de schappen leggen. Het gaat dan vooral om accessoires zoals hoesjes. Voor de echte fans is er ook een afdeling met merchandise. Van T-shirtjes tot petten, alles om duidelijk te maken dat je een aanhanger bent van de zoekmachine.

Hoewel je er gewoon producten kan kopen, is de Google Store meer een showroom dan een winkel. Op het eerste oog lijkt het dan ook redelijk op het concept van de Apple Store. Overal staan grote lange tafels met daarop de producten. Verschil is wel dat ze er krukjes bijzetten zodat je rustig kunt gaan zitten. Verder is er een soort huiskamer gemaakt en voert de kleur bruin de boventoon. Er zijn dus wel wat overeenkomsten met de winkels van Apple te vinden, maar het valt mee.

Meer dan een winkel

Naast de winkelvloer zijn er ook nog aparte kamers die Sandboxes genoemd worden. Hierin kun je verschillende producten ervaren. Zo kun je aan de slag met de Pixel smartphone, gamen via Stadia of ontdekken hoe een Nest hub echt wat kan toevoegen aan jouw woning. Op deze manier kun je een product een soort van in de praktijk testen voordat je deze aanschaft.

Je kunt in de winkel nieuwe producten kopen, maar ook langskomen als je een Google apparaat hebt dat niet (goed) meer werkt. Pixel toestellen kunnen op locatie gerepareerd worden en er is ook product/software support voor andere producten.

Apple Store-kloon of niet?

In veel dingen lijkt deze winkel dus best wel op de Apple Store. Toch heeft hij wat ons betreft wel echt een eigen stijl. Het is in ieder geval een minder schaamteloze kloon dan de winkel van Huawei. Wat vinden jullie? Heeft Google te veel afgekeken bij Apple, of zijn ze erin geslaagd om echt iets nieuws neer te zetten? Laat het weten in de reacties.