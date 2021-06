Google Chrome en privacy: moet je de browser dumpen of houden?

Ondanks zijn niet al te beste reputatie op het gebied van privacy, tiert de Chrome-browser van Google welig. De webbrowser heeft een marktaandeel van ongeveer 65 procent en twee miljard mensen gebruiken hem regelmatig. Zijn naaste concurrent, Apple’s Safari, blijft ver achter met een marktaandeel van minder dan 20 procent. Dat is erg dominant, zelfs als je de gegevensverzamelings-praktijken van Chrome buiten beschouwing laat.

Is Google te groot en dominant, en zou je Chrome voorgoed moeten dumpen? Privacy experts zeggen van wel. Chrome is namelijk strak geïntegreerd in de gegevens-verzamelingsinfrastructuur van Google, inclusief diensten zoals Google Zoeken en Gmail. Door de marktdominantie van Chrome is moederbedrijf Google zelfs in staat om nieuwe webstandaards op te leggen. Chrome is een van Google’s krachtigste tools voor het verzamelen van gegevens.

Google krijgt meer en meer macht

Google ligt momenteel onder vuur van privacyactivisten, waaronder rivaliserende browsermakers en regelgevers, om wijzigingen in Chrome doorgevoerd te krijgen. Deze moeten het einde betekenen voor cookies van derden – de trackers die je volgen terwijl je surft. Google is van plan om cookies te vervangen door zijn eigen ‘privacy behoud’-trackingtechnologie genaamd FLoC. Hiervoor zijn echter nog geen concrete plannen voor Europa. Die zou het bedrijf volgens critici echter nóg meer macht geven ten koste van zijn concurrenten. De oorzaak daarin is te vinden in de enorme userbase van Chrome.

Chrome’s forse gegevensverzamelings-praktijken zijn een andere reden om de browser te dumpen. Volgens de iOS-privacylabels van Apple kan Chrome een waslijst aan gegevens verzamelen. Daaronder bevinden zich je locatie, zoek- en browsegeschiedenis, gebruikers-ID’s en productinteractie-gegevens voor ‘personalisatie’-doeleinden. Google zegt dat dit je de mogelijkheid geeft om functies in te schakelen. Denk aan de optie om je bladwijzers en wachtwoorden op te slaan in je Google-account. Maar in tegenstelling tot rivalen Safari, Microsoft’s Edge en Firefox, koppelt Chrome deze gegevens aan jou als persoon en het apparaat dat je gebruikt.

Ook in privémodus houdt Google Chrome je scherp in de gaten

Hoewel Chrome legitiem browsergegevens moet verwerken, kan het daarnaast een grote hoeveelheid informatie over je activiteiten op het web naar Google verzenden. Dat zegt Rowenna Fielding, oprichter en directeur van privacyadviesbureau Miss IG Geek. “Als je Chrome gebruikt om op internet te surfen, zelfs in de privémodus, houdt Google alles wat je online doet de hele tijd in de gaten. Hierdoor kan Google een gedetailleerd en uitgekiend beeld opbouwen over jouw persoonlijkheid, interesses, kwetsbaarheden en triggers.”

Wanneer je je Google-accounts synchroniseert met Chrome, wordt het slurpen van gegevens alleen maar erger. Informatie van andere producten van Google, waaronder de e-mailservice Gmail en andere Google apps, kan worden gecombineerd om een ​​angstaanjagend nauwkeurig beeld van je te vormen. Chrome-gegevens kunnen worden toegevoegd aan je geolocatie-geschiedenis vanuit Google Maps, de metagegevens van je Gmail-gebruik, je sociale grafiek – met wie je communiceert, zowel online als offline – de apps die je gebruikt op uw telefoon en de producten die je koopt met Google Pay. “Dat schept een heel duidelijk beeld van wie je bent en hoe je je leven leidt”, zegt Fielding.

Combinatie van apps tast je privacy nog verder aan

Naast het verzamelen van informatie over je online en offline aankopen, kunnen gegevens van Google Pay “op dezelfde manier worden gebruikt als gegevens van andere Google-diensten”, zegt Fielding. “Dit is niet alleen wat je koopt, maar ook je locatie, apparaat-contacten en informatie – en de apps bieden die details – zodat je kunt worden geïdentificeerd en geprofileerd over meerdere datasets.”

De kracht van Google gaat zelfs verder dan het marktaandeel van zijn eigen browser. Concurrerende browsers zoals Microsoft’s Edge zijn gebaseerd op dezelfde engine, Chromium. “Dus onder de motorkap zijn ze nog steeds een vorm van Chrome”, zegt Sean Wright, een onafhankelijke beveiligingsonderzoeker.

Het enorme marktaandeel van Google heeft de internetgigant in staat gesteld om webstandaarden – zoals AMP – te ontwikkelen voor de zoekfunctie van Google. Deze moeten uitgevers dan gebruiken om bovenaan in de zoekresultaten te verschijnen. En meer recentelijk geeft Chrome’s FLoC technologie – die cookies van derden zal vervangen – Google in feite de controle geeft over het volgen van advertenties. Deze techniek wordt echter in het openbaar en met feedback van andere ontwikkelaars ontwikkeld.

Privacy en beveiliging staan voorop in Google Chrome, zegt Google

Google zegt dat zijn advertentie-producten geen toegang hebben tot gesynchroniseerde Chrome-browsegeschiedenis, behalve om spam en fraude te voorkomen. Het bedrijf schetst dat de iOS-privacylabels de maximale categorieën gegevens vertegenwoordigen die kunnen worden verzameld. Wat er daadwerkelijk wordt verzameld, hangt af van de functies die je in de app gebruikt en hoe je je instellingen configureert. Daarnaast beweert Google ook dat zijn open-source FLoC-API privacygericht is en Google Ads-producten geen speciale privileges of toegang geeft.

Google zegt dat privacy en beveiliging “altijd de belangrijkste voordelen van de Chrome-browser zijn geweest”. Een Google-woordvoerder benadrukte de Safe-navigatiefuncties die bescherming bieden tegen bedreigingen zoals phishing en malware. Ook de extra bedieningselementen om je te helpen om je informatie in Chrome te beheren, komen aan bod. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf meer en meer manieren geïntroduceerd om je gegevens te beheren. “Chrome biedt handige opties om je gegevens op verschillende apparaten gesynchroniseerd te houden. Je bepaalt zelf welke activiteit wordt opgeslagen in je Google-account als je ervoor kiest om in te loggen”.

Zolang mensen Google apps gebruiken, zal er niets veranderen

Maar dat verandert niets aan het niveau van gegevensverzameling dat mogelijk is. Of het feit dat Google zoveel invloed heeft, simpelweg door zijn marktdominantie en het samengevoegde advertentiegestuurde ecosysteem. “Als je een bedrijf bent dat het grootste deel van de browsers en internetzoekopdrachten heeft, heb je ineens een enorme hoeveelheid macht”. Dat stelt Matthew Gribben, een voormalig GCHQ-consultant voor cyberbeveiliging. “Als elke webontwikkelaar en SEO-expert ter wereld aan deze grillen moet toegeven, komt de focus te liggen op het goed laten werken van sites voor Google ten koste van al het andere.”

Zolang mensen Chrome en andere diensten gebruiken, vertoont de macht van Google geen tekenen van afname. Toegegeven, daarvan zijn de meesten gebruiksvriendelijker dan die van de concurrentie. Maar Chrome biedt Google “enorme hoeveelheden gedrags- en demografische gegevens en controle over de browse-ervaring van mensen. Daarnaast biedt de browser een platform om het web vorm te geven in het eigen voordeel van Google en merkvastlegging ‘”, zegt Fielding. “Als de favoriete tools, games en sites van mensen alleen met Chrome werken, zijn makers terughoudend om over te stappen op een alternatief.”

In theorie zouden concurrentie- en gegevensbeschermings-wetten de tools moeten bieden om te voorkomen dat Google uit de hand loopt, zegt Fielding. Maar in de praktijk “lijkt dat om verschillende redenen niet te werken. Eén van die redenen zijn de verschillen in rijkdom en macht tussen Google en nationale regelgevers”. Fielding voegt eraan toe dat Google ook nuttig is voor veel regeringen en economieën. Bovendien is het lastig is om nationale wetten af ​​te dwingen tegen een wereldwijd bedrijf.

Wat kan je zelf doen?

Er zijn echter stappen die je kunt nemen om je account onbruikbaar te maken voor Google. Zo kan je voorkomen dat je browse-gegevens worden verzameld door Chrome. Dat doe je door niet te synchroniseren en cookies van derden uit te schakelen. Denk eraan dat hoe meer functies je in Chrome gebruikt, hoe meer gegevens Google van je ‘nodig heeft’ om ervoor te zorgen dat ze goed kunnen werken. En terwijl de macht en dominantie van Google zo blijft toenemen, is er een andere optie. En die is om Chrome helemaal te dumpen.

Als je besluit Chrome te dumpen, zijn er tal van andere browsers om te overwegen, die je privacy wél serieus nemen. Denk hierbij aan Firefox en Brave, maar ook aan de zoekfunctionaliteit van DuckDuckGo, waarbij je niets van je gegevens aan Google hoeft af te staan.

Wired