Chrome krijgt privacy-optie die gebruik maakt van unieke iPhone-functie

Hoewel Chrome een browser is van Android-maker Google, nemen ze ook de moeite om extra aandacht te geven aan iOS-gebruikers. Zo komen ze nu met een nieuwe functie die gebruik maakt van een functie die je alleen op een iPhone of iPad vindt. Google Chrome gaat je incognitotabbladen namelijk extra beveiligen met Face ID.

Wanneer je in incognito-modus aan het browsen bent, ben je extra beveiligd. Zo worden je geschiedenis, cookies en andere data niet opgeslagen op je apparaat. Ook alles wat je invult, zoals bijvoorbeeld je adres of bankgegevens, wordt niet opgeslagen. Wel zo veilig, maar wat als je toestel gestolen wordt? Kwaadwillende kunnen nog steeds je incognitotabbladen openen en zien wat je aan het doen bent.

Bescherm jezelf met Face ID

Gelukkig heeft Google daar wat op bedacht. Althans, voor iPhone en iPad gebruikers. De nieuwe privacy-functie in Chrome maakt namelijk gebruik van Face ID. De veilige en slimme manier van inloggen die je alleen op Apple apparaten kunt vinden. Wat deze nieuwe functie inhoudt, is dat je alleen toegang krijgt tot een incognitotabblad door middel van Face ID. Herkent je iPhone je niet? Dan houdt ook Chrome de deur dicht. Zo weet je zeker dat alleen jij erin kan.

Deze functie dook eerder al eens op, maar lijkt er nu echt te gaan komen. Het is namelijk al mogelijk om deze privacy-functie zelf te activeren op je iPhone of iPad. Dit doe je door Google Chrome te openen en daar ‘chrome://flags’ in de adresbalk te typen. Je komt dan op een pagina met daarop alle experimentele functies binnen Google Chrome. Zoek hier naar ‘Device Authentication for Incognito’ en schakel deze in.

Zo activeer je deze Google Chrome-functie

Vervolgens start je Chrome opnieuw op en ga je naar instellingen -> Privacy. Hier staat nu de optie om incognitotabbladen te vergrendelen als je Chrome sluit. Deze zet je aan. Vanaf dat moment vraagt Chrome je iedere keer als je een incognitotabblad opent om je te identificeren via Face ID. Zo ben je nog net weer een stukje beter beveiligd.