Firefox voor Mac, iPhone en iPad in gloednieuw jasje gestoken

Deze week lanceert Mozilla een update voor zijn populaire browser: Firefox. Een aantal dingen veranderen, waaronder de manier waarop tabs bovenin gepresenteerd worden. Die tabs zijn namelijk groter dan ze waren. Bovendien is het zo dat de actieve tab nu losgekoppeld is van de rest van de browser-onderdelen.

Download de update voor Firefox

Als we een vergelijking maken met bijvoorbeeld Chrome of Safari, van respectievelijk Google en Apple, dan valt op dat die browser hun actieve tabs juist vastmaken aan de interface. Het idee erachter is dat het overzichtelijker is, maar of jij er ook zo over denkt is vooral afhankelijk van smaak en persoonlijke voorkeuren.

Daarnaast is het zo dat de verandering ervoor moet zorgen dat gebruikers begrijpen dat je die tabs kunt verplaatsen. In de hoop dat ze dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. Je kunt in Firefox tabbladen helemaal lostrekken en openen in een nieuw venster. Het is maar net wat je flow op dat moment nodig heeft.

Andere veranderingen aan de browser

Daarnaast zijn er nog een aantal andere veranderingen zichtbaar. Zo heeft Mozilla de taakbalk opgeschoond, zodat deze minder vol is. Dergelijke veranderingen zijn meer dan welkom. Het nadeel van die grote tabs is echter dat ze nu meer verticale ruimte innemen. Dat hoeft geen groot probleem te zijn, maar het is wel wennen.

Ook de menu’s zijn aangepakt. Deze zijn wat gestroomlijnder, waardoor je hopelijk sneller vindt waar je naar op zoek bent. Tot slot is de nieuwe versie van Firefox voorzien van meer privacy opties. Zo kun je precies instellen welke informatie je wel en vooral niet wil delen. in de bovenstaande video, die in een recent gepubliceerd blogbericht te vinden is, legt Mozilla haarfijn zelf alle veranderingen nog een keertje duidelijk uit.

De nieuwe look van Firefox wordt vanaf vandaag uitgerold naar alle apparaten, waaronder je Mac, iPhone en iPad.