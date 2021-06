FaceTime maakt in iOS 15 een einde aan grootste frustratie videogesprekken

Sinds vorig jaar moeten we het allemaal doen met diensten als Microsoft Teams, FaceTime en Zoom. De videobel-diensten zorgen ervoor dat we, ondanks de coronacrisis, gewoon in contact kunnen blijven met de mensen om ons heen. Al gaat dat zeker niet zonder slag of stoot.

Het voelt misschien een klein beetje als mosterd na de maaltijd, maar Apple pakt met iOS 15 wel een grote frustratie aan op het gebied van videobellen. Een van de zoveelste functionaliteiten die ervoor moeten zorgen dat FaceTime het op kan nemen tegen Teams en Zoom.

FaceTime fixt grote frustratie in iOS 15

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt tijdens het thuiswerken. Je zit lekker te luisteren naar je collega’s, wilt ergens op reageren en komt met een heel verhaal. Toch valt het je op dat weinig mensen interesse hebben en dat je reactie genegeerd wordt. Je snapt er niets van, kijkt op je scherm en komt erachter dat het geluid nog op dempen staan. Iets dat je bij FaceTime makkelijk kan overkomen.

Wat betreft dat platform komt er verandering in. Apple introduceert met iOS 15 namelijk een functionaliteit waarin duidelijk aangegeven wordt dat je microfoon op dempen staat. Er zijn een aantal applicaties die dit al doen, maar FaceTime was daar nog niet één van. Nu dus wel.

Zoals gezegd voelt dit misschien een beetje als mosterd na de maaltijd. Het leven start langzaam maar zeker weer op en de videobel-diensten zullen minder belangrijk zijn. Althans, dat is het idee dat veel mensen om ons heen hebben. Toch zal dit in de praktijk wel meevallen. Het werkveld zal, na deze pandemie, zonder twijfel veranderen. Iets dat wij bijvoorbeeld intern al duidelijk zien.

Pijlen richting Zoom en Teams

Apple heeft tijdens de WWDC21 keynote van deze week al laten zien dat het zijn pijlen richt op Zoom en Microsoft Teams. FaceTime wordt in een nieuw jasje gestoken en krijgt een aantal handige functionaliteiten. Denk hierbij aan Voice Isolation, SharePlay en Portrait Mode.

Benieuwd wat deze functionaliteiten precies doen en wat jij daar als consument aan hebt? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!