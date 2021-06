Facebook richt pijlen wederom op Apple (maar dit keer een smartwatch)

Facebook heeft het regelmatig gemunt op Apple. Dit keer gaat het bedrijf het gevecht met Apple anders aan met de komst van een smartwatch.

Apple leidt op dit moment de markt van de smartwatches met de Apple Watch. Toch ligt de concurrentie op de loer. Samsung komt binnenkort met de Galaxy Watch 4 en Watch Active 4 en ook andere merken als OnePlus en OPPO zitten niet stil. Toch komt er nu concurrentie uit onverwachte hoek: Facebook komt eraan.

De Facebook Watch

Facebook is druk bezig met het ontwikkelen van een eigen smartwatch. Hoewel het bedrijf dit nog niet heeft aangekondigd, meldt The Verge op basis van bronnen bij Facebook dat het exemplaar volgende zomer moet uitkomen.

Het slimme horloge van Facebook is anders dan dat van Apple. Het apparaat bestaat uit een scherm met twee camera’s en kan worden afgenomen om foto’s en video’s te maken. Deze zijn vervolgens makkelijk te delen op platformen als Facebook en Instagram.

Twee camera’s

De camera aan de voorkant is vooral bedoeld om te kunnen videobellen met de smartwatch. Die aan de achterkant heeft 1080p en een auto-focus en is dus ideaal voor filmen en fotografie.

Natuurlijk moet je de kast van het horloge dan wel loskoppelen van de bandjes. Het lijkt dan ook wat meer op een mini GoPro als we de omschrijving moeten geloven, aangezien Facebook ook andere partijen aanmoedigt om accessoires te maken waaraan je de smartwatch kunt koppelen.

Te gebruiken zonder telefoon

De smartwatch moet volledig te gebruiken zijn zonder een telefoon of wifi-netwerk. Facebook werkt nu samen met Amerikaanse telefoniebedrijven om een LTE-verbinding vanaf het horloge mogelijk te maken. Bronnen rondom het bedrijf spreken ook al over volgende generaties van de smartwatch en die moeten met de AR-bril samenwerken die het bedrijf eveneens aan het ontwikkelen is.

Als alles goed gaat komt de nieuwe smartwatch in de zomer van 2022 op de markt en ligt de prijs rond de 400 dollar. Het kastje komt in de kleuren wit, zwart en goud en zit een houder van roestvrij staal.

The Verge