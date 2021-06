Hoe Apple de allereerste iPhone langs de douane wist te smokkelen

In 2007 lanceerde Apple haar allereerste versie van de iPhone. Een telefoon die de markt voorgoed zou veranderen. Tijdens de Keynote van dat jaar werd de iPhone op grootse wijze aangekondigd door Steve Jobs. Echter kwamen de eerste versies van Apple’s eerste smartphone, niet zo groots het land binnen. Sterker nog: ze werden de Verenigde Staten in gesmokkeld.

Bob Burrough, Ex-Engineer bij Apple, vertelde ooit in de podcast The Menu Bar hoe dit gegaan is. Tijdens het anderhalve uur dat de podcast duurt werd de ex-engineer vragen gesteld over zijn tijd bij het bedrijf. Niet wetende dat we een prachtig verhaal over de eerste lading iPhones voorgeschoteld zouden krijgen.

De eerste iPhone richting Amerika

Bob Burrough werkte als software Engineer bij Apple in het jaar 2007. Het jaar waarin de eerste iPhone ooit het daglicht zou zien. Bob werkte bij de fabrikant in Hong Kong en was bij het glorieuze moment dat de eerste iPhones uit de machines rolde. Zoals we weten, werken de teams van Apple met verschillende Engineering Units, zo ook Steve Jobs tijdens de presentatie van dat jaar. Bob Burrough zag de eerste volledige versies van de smartphone, inclusief verpakking, uit de machine in Hong Kong komen. Een prachtig moment waar het hele team trots op was. Er was echter nog een stap te nemen: een checkup door Steve Jobs en het team in Amerika. Kortom: de units moesten zo snel mogelijk terug naar Cupertino.

De personen die als eerste een vlucht naar Amerika geboekt hadden, zouden deze units meenemen. Bob kreeg, samen met een collega, twaalf units mee. Een aantal wat overigens niet voor niks werd gekozen door Apple. Vanwege de regels in de VS mag je tot een bepaalde waarde spullen het land inbrengen. Dit bedrag lag toen rond de 2.500 dollar, wat betekende dat Bob en zijn collega allebei zes units mee mochten nemen. Helemaal niks aan de hand! Zou je denken…

Eerste iPhone stiekem het land in

Terwijl Bob en zijn collega rustig zatten te wachten op de luchthaven van Hong Kong, ging er opeens een telefoon. Het is de telefoon van Bob’s collega en de fabrikant hangt aan de andere kant van de lijn. Er waren wat problemen met de software en hij moest direct terugkomen. Veel keus had hij niet en gaf de units aan Bob: ‘Bob, ik ben bang dat je mijn units mee moet nemen’. Het resultaat? Bob zat met ‘s-werelds twaalf eerste iPhones opgescheept, terwijl hij er officieel maar zes mee mocht nemen. Lang verhaal kort: ze moesten illegaal de VS in gesmokkeld worden.

Problemen op het vliegveld?

De reis van Hong Kong naar het kantoor van Apple duurde zo’n 40 uur. Een reis die Bob Burrough geen seconde zonder stress heeft beleefd. Ging het allemaal wel goed en zou de douane hem niet uitkiezen? Moest hij gewoon open kaart spelen of ging hij liegen? Vele gedachten vulde zijn hoofd, maar eenmaal op het vliegveld wist hij wat hem te doen stond.

Hij wilde het juiste doen door de iPhones gewoon netjes aan te geven, maar toen hij door de douane werd gevraagd of hij wat aan te geven had, was het antwoord “nee”. Hij ging er gewoon voor. De reactie van de douanier zal Bob altijd bij blijven: ‘Oke, prettige dag!” en weg was hij. De Engineer ging direct naar het kantoor van Apple, deelde de units uit en had het gehaald.

Niet voor herhaling vatbaar

In de podcast krijgt Bob de vraag of hij het nu anders zou aanpakken. Een vraag die hij met een volmondig “ja” beantwoord. Hij zette zijn droombaan op het spel en deed niet het juiste. Maar die eerste iPhones zijn vandaag de dag niet alleen nostalgie, ze kennen ook een bijzonder mooi verhaal.