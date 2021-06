Drag & Drop: veelgevraagde functie komt dankzij iOS 15 naar je iPhone

Tijdens WWDC21 heeft Apple ons een voorproefje gegeven van iOS 15. De nieuwste versie van het besturingssysteem voor je iPhone brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Veel daarvan zagen we voorbijkomen in de keynote, maar niet allemaal. Zo is nu ontdekt dat ook de veelgevraagde Drag & Drop functie zijn debuut gaat maken.

De Drag & Drop functie is niet helemaal nieuw. Je kunt deze functie namelijk al een aantal jaar gebruiken op je iPad. Wat deze functie inhoudt, is dat je items (zoal een afbeelding of bestand) kunt verslepen van de ene naar de andere app. Handig als je bijvoorbeeld een een pdf of foto vanuit een bepaalde app wil toevoegen aan een bericht. Je selecteert deze en sleept ‘em vervolgens zo in bijvoorbeeld je mail.

Populaire iPad-functie komt naar je iPhone

Deze Drag & Drop functie werkt uitstekend op de iPad omdat je daar door middel van Split View twee apps naast elkaar kan zetten. Op je iPhone is dat (nog) niet mogelijk. Om die reden ontbrak de Drag & Drop functie lange tijd in iOS. Gelukkig heeft Apple nu een manier gevonden om deze handige optie toch naar iOS 15 te brengen.



Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Je iPhone is slim genoeg om meerdere vingers tegelijkertijd te registreren. Hierdoor kun je multitasken met twee handen. Drag & Drop in iOS 15 werkt als volgt: Je selecteert het item dat je wil verslepen door deze ingedrukt te houden. Je kunt deze nu over het scherm bewegen (zoals je dat ook kunt doen met een app op je homescreen).

iOS 15 brengt Drag & Drop en meer

Vervolgens gebruik je een andere vinger om naar de app te gaan waar het bestand heen moet. Zo open je bijvoorbeeld de mail-app en begin je aan een nieuw bericht. Het bestand dat je nog vasthoudt met je andere vinger kun je vervolgens in de mail plaatsen. Het is misschien even wennen omdat je twee handen nodig hebt, maar zoals je in bovenstaande tweet van Federico Veticci kunt zien werkt het prima.

Naast Drag & Drop gaat iOS 15 nog veel meer verbeteringen en nieuw features naar je iPhone brengen. Benieuwd wat je allemaal nog meer kan verwachten? Wij hebben alle nieuwe functionaliteiten voor je op een rij gezet.