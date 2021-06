Central Park seizoen 2 zie je op deze datum op Apple TV+

Het tweede seizoen van Central Park komt binnenkort naar Apple TV+. De animatieserie wist in het eerste seizoen hoge ogen te gooien.

Apple TV+ is nu bijna twee jaar actief. Hoewel de content library niet zo heel groot is, weet het met de series die het heeft zeer goed te scoren. Dat geldt ook voor Central Park. De animatieserie met zang wist tijdens het eerste seizoen flink te verrassen. De serie is een combinatie tussen komedie, animatie en muziek.

Dit is Central Park

Central Park gaat over een familie die in het gelijknamige park in New York woont. Ze proberen het groene hart in de grote stad te beschermen en dat is hard nodig. Een rijke oude vrouw met de naam Bitsy doet er alles aan om het park in handen te krijgen. Ze wil haar hotelimperium flink uitbreiden.

In het tweede seizoen van Central Park gaat de familie verder met het beschermen van ’s werelds beroemdste park. Molly krijgt te maken met de uitdagingen van jongvolwassen zijn en Cole staat flink voor schut op school. Paige gaat verder met haar strijd om de corruptie van de burgemeester aan te pakken, terwijl Owen het moeilijk zat heeft met het managen van het park en de familie. Bitsy en Helen doen er nog steeds alles aan om het park te krijgen. Natuurlijk praat Birdie weer alles aan elkaar.

Een succes voor Apple TV+

Central Park mag je een succes noemen voor Apple TV+. In het eerste seizoen wist het een nominatie voor een Emmy Award en een voor een NAACP Image Award in de wacht te slepen.

Het nieuwe seizoen van Central Park is vanaf vrijdag 25 juni te zien op Apple TV+. Dan zullen de eerste drie afleveringen meteen beschikbaar zijn. De overige vijf afleveringen zullen daarna wekelijks verschijnen. In de tussentijd kun je jezelf vermaken met het gehele eerste seizoen van de serie op Apple TV+