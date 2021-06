Voormalig BMW-executive gaat na de i3 en i8 aan de slag bij Apple

Een voormalig medewerker van BMW gaat voortaan aan de slag bij Apple, om aan het niet-zo-geheime-autoproject van het bedrijf te werken. Het gaat om de voormalig senior-executive van de autofabrikant en tevens oprichter van een startup voor autonome voertuigen, Ulrich Kranz. Apple heeft hier zelf niets over naar buiten gebracht.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Apple werkt aan een de Apple Car. Dat blijkt onder meer uit overnames van bedrijven en aangetrokken personeel. Zelf heeft de iPhonemaker nog niets over het project losgelaten. Nu heeft Apple nog een drijvende kracht aangetrokken in de vorm van Ulrich Kranz.

Apple trekt BMW-topman aan

Apple brengt Kranz slechts enkele weken binnen nadat de man opgestapt was als CEO van de startup Canoo. Die startup staat in het teken van autonome voertuigen. Daarvoor werkte Kranz als topman bij autofabrikant BMW. In de dertig jaar diensttijd aldaar is hij onder meer verantwoordelijk geweest voor de elektrische i3 en i8.

Voordat Kranz zijn eigen bedrijf oprichtte, werkte hij voor drie maanden bij Faraday Future. Die twee bedrijven hebben echter geen grote doorbraken gemaakt onder zijn leiding. Dat komt onder meer omdat ze een beetje moeite hadden met de technologie die op dat moment beschikbaar was.

Kranz werkt nu bij Apple

Maar nu werkt ex-BMW-topman bij Apple. Daardoor bestaat nu het vermoeden dat Apple grote stappen aan het maken is voor een elektrische auto (de i3 en i8 zijn ook elektrische wagens). Kranz werkt onder Doug Field, die voorheen werkte bij Tesla aan de Tesla Model 3. Ondertussen zijn er ook mensen uit het team opgestapt.

Daarnaast lijkt Apple te spreken met potentiële partners over heel de wereld. Zo wil de iPhonemaker accu’s van de grootste ev-acculeverancier, en lijkt Hyundai-Kia verantwoordelijk te worden voor de bouw van de wagen. Naar verluidt zijn die gesprekken tot een halt gekomen, maar niets lijkt momenteel vast te staan.

Bloomberg