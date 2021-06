Waarom Australiërs de AirTags bij hun kinderen uit de buurt moeten houden

In Australië is er, sinds de introductie, een grote zorg over de Apple AirTags. De handige trackers werden eerder al uit de schappen gehaald bij een grote retailer en moeten door Apple voorzien worden van een nieuwe waarschuwing. Zo maakt de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) vandaag bekend.

De waarschuwing wordt gericht op ouders die de AirTags, kosten wat het kost, bij hun kinderen vandaan moeten houden. Het zou namelijk nog wel eens erg vervelend af kunnen lopen, zo is de ACCC van mening.

Australië ziet gevaar in de AirTags

Vorige maand werden de AirTags, zoals gezegd, al uit de schappen gehaald bij een grote retailer. De reden daarvoor was dat de tracker een groot gevaar zou kunnen vormen voor kinderen. De grootste beweegreden is het feit dat de batterij erg makkelijk uit de AirTag gehaald kan worden. Een andere zorg is het formaat van de AirTags. Volgens de autoriteiten zorgt dit ervoor dat kinderen de gadget makkelijk in zouden kunnen slikken.

“De veiligheid en de toegankelijkheid van de batterij in het product vormen een veiligheidsrisico voor kinderen”, zo is te lezen in het persbericht van de Australische Competition and Consumer Commission. Hiermee wordt uiteraard verwezen naar de coin-cell batterij die in de AirTags zit. Deze gaat in de praktijk namelijk een jaar mee en moet de consument vervolgens zelf vervangen. Apple heeft het de consument wat dat betreft makkelijk gemaakt, gezien het dopje van de AirTag er makkelijk af te draaien is. Iets dat in Australië dus serieuze zorgen veroorzaakt. Het mechanisme is volgens de ACCC namelijk “te makkelijk los te halen”.

Al zijn dat zeker niet de enige zorgen die er zijn. Zo wordt er volgens de ACCC ook een geluidje afgespeeld zodra je het kapje op de AirTag weer hebt vastgedraaid. Alleen speelt dit geluid ook af wanneer het kapje er eigenlijk nog helemaal niet goed opzit. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen per ongeluk de kleine batterij, of het kapje, inslikken. Volgens de autoriteiten is de waarschuwing die Apple op de verpakking geeft niet voldoende en daarom wordt er een nieuwe waarschuwing vereist. Apple heeft laten weten daar gehoor aan te willen geven, al weten we op dit moment nog niet precies hoe dat gaat gebeuren.

Tile niet blij

Naast de ACCC is ook Tile niet blij met de AirTags van Apple. Het bedrijf, die bekendstaat om zijn eigen trackers, vind namelijk dat het bedrijf van Tim Cook zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie.

