Apple will iPhone’s gaan verkopen in… LG-winkels?

Het lijkt erop dat Apple en LG een opmerkelijke samenwerking aangaan in Zuid-Korea. Gaat LG dan iPhones verkopen in zijn eigen winkels? Het zou zomaar kunnen. Heel vreemd is het ook eigenlijk niet, mocht dit nieuws kloppen. LG is onlangs namelijk zelf uit de smartphonemarkt gestapt en heeft dus ruimte in zijn eigen winkels voor andermans smartphones.

LG is een fabrikant van smarthomeproducten, audio- en visuele apparaten en tot een paar weken geleden ook van smartphones. In de begindagen van de smartphone was LG nog redelijk succesvol met allerlei modellen. Maar mettertijd werd de fabrikant links en rechts ingehaald door allerlei concurrerende merken.

iPhones in LG-winkels?

De laatste paar jaar bracht LG nog wel een aantal toffe smartphones uit. Het waren telefoons met gimmicks, als het ware. De vraag was dan vaak of dergelijke ideeën ruimte zouden vinden bij gebruikers. Dat bleek niet altijd het geval, waardoor de Zuid-Koreaanse fabrikant dus onlangs uit de markt gestapt is.

LG heeft zijn eigen winkels in Zuid-Korea, waar het bedrijf natuurlijk zijn eigen producten verkoopt. Echter, de planken die bedoeld zijn voor smartphones, zijn in de toekomst leeg. En Apple lijkt daar nu gebruik van te willen maken, als we een nieuw gerucht mogen geloven. Komt er dan een samenwerking aan tussen beide bedrijven?

Apple in Zuid-Korea

Die ruimte zou Apple kunnen benutten voor het verkopen van iPhones, iPads en Watches. Het marktaandeel van de iPhonemaker is relatief klein in Zuid-Korea, dus zo’n deal kan heel lucratief zijn. Zeker wanneer je bedenkt dat LG meer dan vierhonderd eigen winkels heeft in het land waar het bedrijf opgericht is.

Naar verluidt is het slechts een kwestie van tijd voordat de deal gemaakt is. Er is mogelijk onenigheid over de verkoop van Macs. LG heeft nog steeds zijn eigen laptops, dus andermans laptops verkopen kan de verkoop in gevaar brengen. Op dit moment is nog echter niets besloten en worden alle opties overwogen.

Business Korea